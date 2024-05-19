女遊客遭「水豚咬腿」慘住院 控園區態度消極！業者回應了

一名女遊客到屏東一間水豚園區遊玩，怎料竟遭到水豚咬傷。示意圖，與本文無關。（路透）

2024/05/19 23:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南一名女遊客2月到屏東一間以可近距離接觸水豚為噱頭的水豚園區遊玩，怎料竟遭到水豚咬傷，導致小腿血流如注，最後更是造成蜂窩性組織炎。事發3個月後，該遊客發文指控，業者處理態度消極。對此，業者也回應了。

一名女網友在Dcard發文表示，當時我和家人走向角落一隻安靜的水豚，家人有從正面輕輕的摸牠的頭，之後我們就靜靜的看著牠，隔了一段時間後，這隻水豚朝我走來，「我當下沒有反應到水豚的任何不對勁，所以彎下腰要摸它，但在我還沒碰觸到它的時候，我就被牠『大口咬住了右小腿』」。

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原PO描述，當下血流如注，鞋子盛滿了流下的血，況且「當時嚇到魂飛魄散，馬上想往空曠處逃走，抽開腳時卻更造成了撕裂傷！」並強調，完全沒有做任何攻擊水豚的行為。隨後，原PO帶著傷勢和家人去找園區內的員工，對方見狀感到不知所措，原PO家人便詢問是否有醫藥箱，和最近的醫院在哪，「從頭到尾園方只有值班員工做應對，最後決定叫救護車先送往最近的醫院消毒包紮。」

原PO指出，因為水豚是大型嚙齒類動物，牙齒上有非常多的細菌，所以醫護人員不建議當下幫傷口做縫補，就只是消毒和包紮。過了2天，回到台北，小腿越來越痛，早上發現傷口紅腫熱痛，去了醫院被診斷出蜂窩性組織炎。

原PO不滿，園區從事發至今只提供了園區的保險人員與我對談，並沒有主動表示任何關心和提出幫助，「三月時我主動提出了一些訴求和相應的賠償，但對方保險公司提出了我認為不合理的金額」。最終，園區的保險業務人員提出的賠償是醫療實支實付、精神賠償兩萬。

原PO認為，光是兩萬元的精神賠償是無法彌補的，便向保險人員提出訴求，「得到的回應是轉達園區，就再也沒有下文。」。對此，原PO對園區的處理態度感到憤怒，「如今我對於賠償打算提出人生裡第一張訴狀、尋求我內心的正義。」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「水豚本來就很兇，網路上炒作的太誇張」、「這些以動物賺錢的業者，應該要有更多安全觀念！」、「任何動物寵物身上終究有著野生動物的基因，所以永遠不知道下一秒會不會突然攻擊」、「傷口好深，如果被咬到的是幼童，不堪設想」。

根據《東森新聞》報導，業者回應，保險公司只願意理賠4萬5，但當事人要求賠償9萬多。並強調，入園前都會告知遊客，與水豚互動的安全注意事項，門口也有張貼公告。「兩隻水豚隔著柵欄，已經有點在生氣對方了，這位遊客可能不知道才摸了。」

女遊客遭到水豚咬傷，導致小腿血流如注，最後更是造成蜂窩性組織炎。（圖擷取自Dcard）

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