獨家》網傳一中街附近拍成人片徵40「汁男」 警方要查了

貼文中聲稱拍攝地點，疑在台中一中附近的一中商圈。（記者許國楨攝）

2024/05/20 00:14

〔記者許國楨／台中報導〕近日在網路瘋傳一則貼文，有人在臉書等相關社群徵求成人影片臨演，除標出在台中一中附近等地點及時間，還註明有償徵求40名現場全程戴口罩，只要負責提供「嘉明」（意指打手槍）的汁男，有網友釋疑所謂「汁男」不會與女優任何互動，也有人說，是夢幻工作下的「不人道體力活」，引發議論。

警方對此表示，按兒童及少年性剝削防制條例第40條，以宣傳品、出版品、廣播、電視、電信、網際網路或其他方法，散布、傳送、刊登或張貼足以引誘、媒介、暗示等訊息者，處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，而意圖營利而犯前項之罪者，處5年以下有期徒刑，同樣得併科100萬元以下罰金。

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據了解，不少男性都對AV男優工作都有著不切實際的幻想，日本有法律系畢業高材生，為了喜歡的AV女優，報名「汁男優」的招募，也順利上場拍攝，而所謂汁男優，就是只在拍攝現場負責提供「嘉明」的人，不會和女優有任何互動，也不會在片中露臉，現實立即摧毀美好憧憬。

而近期在網路上瘋傳的該段貼文，則以「成人影片臨演拍攝需求」為題，日期定在5/21（二），暫定早上10點集合，地點在台中一中附近，人數40男（汁男，現場全程戴口罩，打手槍），年齡18以上~50以下，費用：800收工現領，拍攝時間大約5小時，至於服裝由劇組準備，人到就好。

另貼文也強調拍攝內容不露臉，劇組會準備面具或口罩，會介意者，請勿報名，因為現場可能會需要做一些比較OVER的動作；由於貼文內容露骨，且地點疑就是在台中一中附近著名的一中商圈，也引起警方關注說，這兩天已收集網路上資訊，通知貼文者到案說明，但對方卻臨時放鴿子，將二度通知到案釐清拍片尺度，若涉犯相關法條究辦。

有人在網社群貼文「成人影片臨演拍攝需求」。（民眾提供）

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