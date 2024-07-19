單親媽獨子被撞死竟不求償 調解委員余明真淚憶：對方掏薪水袋…

新北市法制局今天舉行績優調解團體及人員表揚會。（新北市政府提供）

2024/07/19 23:55

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市112年度受理2萬940件調解案，調解成立率近8成。市府法制局今天舉行績優調解團體及人員表揚會，獲獎者、中和區調解委員會主席余明真笑中帶淚分享暖心與好笑的故事，像是車禍死者家屬調解時主動說，肇事另一方也是甘苦人，不願求償，讓她覺得人間處處有溫情，或是調解雙方打架還會記得看場合，遠離調解委員會再來「釘孤支」，但無論如何，每一件調解案都是一個學習成長的機會。

余明真說，長期以來為民服務，擔任調解委員已20多年，目前邁入第6屆，經手調解案件多不勝數，每天碰到的案子大同小異，所以沒有特別去整理紀錄，但概括而言，以車禍調解最多、涉及婚姻與親子關係較為棘手，常遇到爸爸年輕時不顧家庭，老了生病需要他人照料，才回頭找小孩幫忙。

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令她印象深刻的是，一名男性獨居長者從未負起養育孩子的責任，晚年窮困潦倒，付不出租金得靠鄰居接濟，這時才想起自己的5名子女，都有穩定工作，也有一定的經濟能力，希望支付孝親費並申請調解，但雙方爭執不下，調解兩、三次均不歡而散，後來子女們歷經勸說，終於達成和解，願意每人每月負擔數千元，以免影響生活工作，甚至鬧上社會新聞招來棄養罵名。

另外一件是剛當上調解委員沒多久，就遇到死亡車禍調解，肇事雙方都很年輕，當時她一走進調解室，死者母親立刻主動說不要求償，令她備感錯愕。這名媽媽認為，對方半工半讀，相當辛苦，而且行為並非故意，自己的孩子也有責任，即便傷心欲絕，依然不願追究。

原本害怕不知該如何面對，或是會被索賠多少的對方一聽，連忙戰戰兢兢地拿出薪水袋說，自己收入不多，這是他目前能做的。余明真看了直呼感動，人世間雖然不講理的很多，但處處有溫暖，死者是單親家庭也是獨子，沒想到他的母親可以做到這種程度，讓她忍不住邊講邊哽咽，也建議對方平日偶爾抽空去探望一下死者母親。

余明真提到，調解過程中，難免碰上火爆場面，拉開兩造後若仍持續叫囂制止不了，就會請鄰近的中和分局員警處理，好笑的是，有些人大打出手還不忘看場合，刻意不在調解委員會門口鬧事，而是忍到公所外再開打，目擊者還會跑到樓下跟她說，「剛才來你們這邊的民眾在樓上打架了！」

余明真說，一路走來看過太多形形色色的事，不覺得是負面或有壓力，而是當作學習的好機會，大家調解完後會齊聚分享，互相交流，進而激發看待人性、對待社會不一樣的方法，無形中成長。

法制局統計，表揚會中頒發11座績優調解委員會獎，一至四級第1名分別為板橋、永和、泰山與雙溪區；11座調解服務績效獎，包含第一級的新莊、中和區，第二級的土城、汐止、淡水、林口、三峽區，第三級的瑞芳、八里、深坑和三芝區；市長獎績優調解人員獎合計241人。

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