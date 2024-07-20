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國1驚見貨車司機單腳跨車窗、滑手機 豪邁坐姿嚇壞用路人

國道1號彰化路段有小貨車司機單腳跨車窗、滑手機，讓目擊的用路人驚呆。（翻攝臉書翻轉大台南交通違規 2.0）

國道1號彰化路段有小貨車司機單腳跨車窗、滑手機，讓目擊的用路人驚呆。（翻攝臉書翻轉大台南交通違規 2.0）

2024/07/20 19:51

〔記者湯世名／彰化報導〕國道驚見危險駕駛！臉書《翻轉大台南交通違規 2.0》有網友分享，1輛小貨車行駛在國道1號彰化路段時，駕駛不但把左腳跨在車窗旁，腳掌幾乎要伸出窗外，雙手還滑著手機，目擊民眾驚呆直呼「小貨車有自駕嗎？」國道警方指出，依法可處貨車司機6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。

臉書《翻轉大台南交通違規 2.0》影片中，該輛小貨車是7月17日，行經國道1號北上彰化交流道路段，只見小貨車司機左腳整個靠在車窗上，左腳掌還幾乎要伸出窗外，坐姿相當豪邁，更誇張的是，司機雙手還在滑手機，疑似僅以手背靠著方向盤行駛。

網友在臉書上稱「這才是可以上國道暢行無阻的水準」，底下留言一片撻伐，有人稱怒轟「不知道要害死誰」、「追撞事故幾乎都這種的」。還有笑說，這種緊急煞車一定很有趣；另有人說，還曾看過邊開車邊吃便當的。

國道三隊警方則指出，依據道路交通管理處罰條例第43條規定，汽車駕駛人以其他危險方式駕車，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰。該段影片國道三隊尚未接獲民眾檢舉，民眾對於違反該行為者，得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，將對違規時間、地點查證加以舉發。呼籲用路人勿在國道上有危險駕車或其他違法行為，如查有實證，絕不寬貸，均依法移送法辦。

小貨車司機單腳跨車窗、滑手機，網友戲稱「小貨車有自動駕駛嗎？」（翻攝臉書翻轉大台南交通違規 2.0）

小貨車司機單腳跨車窗、滑手機，網友戲稱「小貨車有自動駕駛嗎？」（翻攝臉書翻轉大台南交通違規 2.0）

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