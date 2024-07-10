台中BMW男停紅燈睡著 破窗赫見毒品...足球金童梅西入列

消防人員破窗陳男才驚醒。（警方提供）

2024/07/10 16:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中陳姓男子徹夜工作到今天早上才開車返家，途經北區一處路口時，因太過疲憊竟在停等紅燈睡著了，警方獲報趕往大力拍打車窗還是叫不醒，通報消防人員協助破窗才驚醒陳男，赫然在車內發現一堆毒品，連「足球選手梅西樣式」的毒咖啡都有，當場逮人。

台中市第二分局永興派出所今天早上7時許接獲民眾報案，北區學士路與進化北路口，有一輛白色BMW停在路中，由於路口號誌已轉換為綠燈，該車卻動也不動，加上車流呼嘯而過，險象環生，隨即派員警到場，惟該車車門上鎖，任憑員警大聲呼叫、拍打車窗均無反應。

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員警唯恐駕駛身體有狀況不敢大意，立即通知119協助破窗，消防人員持器材朝右後車窗猛砸，破窗過程也被路人拍下並上傳網路社群，此時28歲陳姓姓駕駛終於被驚醒，他自述是清潔消毒公司員工，因整晚通宵熬夜工作太累了，才會在停等紅燈時，精神不濟睡著，並表示身體無不適，不需送醫。

然而，員警在叫醒陳男過程中，竟發現車內放置大量毒品，現場共查扣K盤1個（含K他命殘渣及刮卡）、「足球選手梅西樣式」毒咖啡50包、K他命1包及哈密瓜錠9顆等毒品，經進一步查驗，陳男還是涉及交通過失傷害案的通緝犯，警詢後全案依毒品罪嫌送辦，同時解送歸案。

另有關陳嫌是否毒駕行為，警方表示，將等到陳男驗尿結果依法究辦，而陳男駕駛車輛驟停路中行為，依道路交通處罰條例第43條1項4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

第二分局提醒民眾，疲勞駕駛是交通安全的一大隱患，長時間工作或缺乏充足睡眠駕駛人，應避免在疲勞狀態下駕車，以免發生意外危及自身及他人安全，此外，毒品對個人、家庭及社會的危害極大，呼籲大家遠離毒品，並積極檢舉任何疑似毒品犯罪行為，共同維護社會治安。

警方在車內發現毒品，其中還有「足球選手梅西樣式」毒咖啡50包。（警方提供）

警方逮捕陳男。（警方提供）

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