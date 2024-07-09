新店北宜路重機騎士「翹孤輪」涉公共危險 將開罰、扣牌

重機騎士在新北市新店北宜路一段呼嘯而過還「翹孤輪」，除涉及公共危險罪嫌外，另將開罰及扣牌。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/09 12:56

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店區北宜一段7日清晨6時許，大約10台重機呼嘯而過，但其中1台黑色重機騎士不時「翹孤輪」，引起用路人側目，而這一幕也被錄下來，並PO上社群網站，引起網友痛批。對此，新店警分局表示，該輛重機在道路上危險駕駛行為，已涉及公共危險罪嫌，將通知車主到案說明。

該段影片昨被網友上傳至Youtube「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」，畫面中顯示，這群重機騎士看似要在假日出遊跑山，但行經捷運新店站時，騎在最前面、身穿黑衣黑褲的騎士突然「翹孤輪」，此舉除了引起旁人側目，但也怕被波及紛紛閃避。

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網友看了影片後紛紛痛批「這個可以檢舉危險駕駛，直接扣他牌半年」、「這種活不久的，出事早晚」、「市區請尊重其他用路人的安全」、「自己的命，不是靠醫護人員來延長」、「一顆老鼠屎，壞了一鍋粥」。

新店警分局今天指出，該車在道路上危險駕駛行為，造成不特定第三人往來危險，除將調閱監視器釐清案情，對於涉及公共危險部分，將通知冷姓車主到案說明，並依道路交通管理處罰條例開罰6000元以上36000元以下罰鍰，另吊扣牌照6個月。

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