為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新店北宜路重機騎士「翹孤輪」涉公共危險 將開罰、扣牌

重機騎士在新北市新店北宜路一段呼嘯而過還「翹孤輪」，除涉及公共危險罪嫌外，另將開罰及扣牌。（記者陸運鋒翻攝）

重機騎士在新北市新店北宜路一段呼嘯而過還「翹孤輪」，除涉及公共危險罪嫌外，另將開罰及扣牌。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/09 12:56

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店區北宜一段7日清晨6時許，大約10台重機呼嘯而過，但其中1台黑色重機騎士不時「翹孤輪」，引起用路人側目，而這一幕也被錄下來，並PO上社群網站，引起網友痛批。對此，新店警分局表示，該輛重機在道路上危險駕駛行為，已涉及公共危險罪嫌，將通知車主到案說明。

該段影片昨被網友上傳至Youtube「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」，畫面中顯示，這群重機騎士看似要在假日出遊跑山，但行經捷運新店站時，騎在最前面、身穿黑衣黑褲的騎士突然「翹孤輪」，此舉除了引起旁人側目，但也怕被波及紛紛閃避。

網友看了影片後紛紛痛批「這個可以檢舉危險駕駛，直接扣他牌半年」、「這種活不久的，出事早晚」、「市區請尊重其他用路人的安全」、「自己的命，不是靠醫護人員來延長」、「一顆老鼠屎，壞了一鍋粥」。

新店警分局今天指出，該車在道路上危險駕駛行為，造成不特定第三人往來危險，除將調閱監視器釐清案情，對於涉及公共危險部分，將通知冷姓車主到案說明，並依道路交通管理處罰條例開罰6000元以上36000元以下罰鍰，另吊扣牌照6個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
衰背鍋！「瑞典坦克」超速罰1萬2還吊照 竟是超車賓士甩的鍋
2024/06/21 22:13

衰背鍋！「瑞典坦克」超速罰1萬2還吊照 竟是超車賓士甩的鍋
機車擅闖台南永康自行車專用道 3個月已開罰272件
2024/04/18 17:10

機車擅闖台南永康自行車專用道 3個月已開罰272件

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
桃園市區無照「翹孤輪」 警方：查證屬實將重罰
2024/07/01 11:00

桃園市區無照「翹孤輪」 警方：查證屬實將重罰
跑山「壓車」被重罰扣牌 法官：不是「危險駕駛」判撤銷罰單
2024/07/04 07:22

跑山「壓車」被重罰扣牌 法官：不是「危險駕駛」判撤銷罰單

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播