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台74快速道急煞「螃蟹切」下交流道 警：可處3千以上6千以下罰鍰

一輛自小客車（中）行駛在台74線快速道路霧峰路段，疑似快錯過交流道，在內側車道急煞「螃蟹切」，民眾痛批太危險。（擷取自記者爆料網）

一輛自小客車（中）行駛在台74線快速道路霧峰路段，疑似快錯過交流道，在內側車道急煞「螃蟹切」，民眾痛批太危險。（擷取自記者爆料網）

2024/07/19 14:43

〔記者陳建志／台中報導〕台74快速道路霧峰路段本月15日傍晚，一輛自小客車疑似快錯過交流道，到了霧峰交流道口，突然在內側車道急煞，造成後方的一輛皮卡車差點撞上，所幸速度不快，趕緊往內側靠，自小客車接著緩慢往外側車道「螃蟹切」下交流道，讓後方車輛都看傻眼，網友看到痛批危險製造者；警方表示「未依規定變換車道」，可處3千元以上、6千元以下罰鍰。

這輛自小客車，15日傍晚走台74快速道路大里往霧峰方向內側車道，疑似未注意交流道，到了要銜接國三北上的交流道口，突然在內側車道急煞，接著緩慢往右「螃蟹切」，除了後方的車輛差點撞上趕緊往左切閃避，右方車道的車輛持續行駛而過險象環生，最後該輛自小客車才一路從最內側車道橫切到外側車道下交流道。

網友看到都痛批太危險，「台74日常」、「就是有這種危險製造者」、「這次沒遇到學長（指大型車），是你有積陰德，下次就不一定了」，並認為這種開法被檢舉「合情合理」。

霧峰分局交通組表示，該輛自小客車的行為已經違反道路交通管理處罰條例33條第1項第4款「在快速道路未依規定變換車道」，可處3千元以上、6千元以下罰鍰，目前尚未接獲民眾檢舉，呼籲駕駛人行駛於高速公路或快速道路，若錯過匝道千萬不要緊急煞車任意變換車道，甚至是倒車，應該繼續行駛到下一個匝道再迴轉，以維護用路人安全。

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