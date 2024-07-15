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高雄車禍轎車側翻 駕駛急搶救2尊受困神明

民眾從側翻的黑色轎車中，搶救車中受困的神明。（灣子里里長方相茗提供）

民眾從側翻的黑色轎車中，搶救車中受困的神明。（灣子里里長方相茗提供）

2024/07/15 18:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市民族一路與近龍德東路口，今（15）日下午5點半左右發生一起3輛汽車擦撞車禍，造成其中1輛黑色轎車側翻90度，當時轎車上載著2尊神明，駕駛在翻車雖然臉部挫傷，但現場不願意就醫，反而急著搶救車上載運的神明，幸好人與神明皆無大礙！

據了解，這輛黑色轎車當時行駛在民族一路往北方向的快車道上，疑似未保持安全距離，車子擦撞到前車後失控側翻，並波及到中間車道的另一輛白色轎車，幸好3輛車上的駕駛和乘客也無大礙，只有肇事駕駛臉部輕微擦挫傷，不過，警消人員欲將駕駛送醫遭拒，反而在翻車後，因車上載著2尊神明，駕駛急著從側翻的車上救出神明。

三民二分局交通分隊指出，陳男（39歲）於下午5點多駕駛轎車沿民族一路快車道往北行駛，與前方同向停等紅燈的李男（52歲）駕駛轎車發生碰撞，後陳男的轎車向右閃避撞到分隔島，再與同向行駛中間快車道的李女（64歲）的轎車再發生碰撞，導致陳男的轎車翻車。

經警方到場處理測繪，並實施酒測，駕駛酒測值皆為零，無人受傷。初步研判陳男開車未保持安全距離可處600至1200元罰鍰，由於當時已近下班時間，車禍造成民族一路北向快車道一度塞車，幸好事故很排除，詳細肇事原因待警方進一步釐清。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

民眾從側翻的黑色轎車中救出受困的神明。（灣子里里長方相茗提供）

民眾從側翻的黑色轎車中救出受困的神明。（灣子里里長方相茗提供）

1輛黑色轎色疑似未保持安全距離，在高雄市民族一路近龍德路口失控翻車，車上人員從副駕駛座上爬出來。（灣子里里長方相茗提供）

1輛黑色轎色疑似未保持安全距離，在高雄市民族一路近龍德路口失控翻車，車上人員從副駕駛座上爬出來。（灣子里里長方相茗提供）

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