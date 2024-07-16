女騎士停紅燈撐傘遮陽 警方說一情況可開罰

女騎士於停等紅燈時自備撐傘遮陽。（擷取自臉書社團「路上觀察學院」）

2024/07/16 13:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾在高雄市後火車站停等紅燈時，見一名女騎士自備雨傘遮陽防曬，不過在綠燈前就已收傘，對於騎車是否可撐傘，轄區警方說，道交法雖無明確規範，但騎車撐傘是危險行為，如因此肇事可依危險駕駛處6000至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕照、牌照6個月。

夏日天氣炎熱，白天停等紅燈時如果秒數過長，對騎士和行人是一大「烤」驗，高雄有民眾在臉書社群貼出一圖，畫面中在博愛一路與九如二路口時，見一名女騎士疑似停等紅燈時找不到遮蔭處，因此直接打開傘來遮陽，民眾也強調「有確認她在綠燈前就收傘」，發文一出，有人贊成說「很好，沒妨礙別人」、「好聰明」、「最近的太陽真的熱，熱防護真的不知道該怎麼做才夠」、「90秒路口確實有這想法」、「紅綠燈秒數超久」、「這種不妨礙別人 比找陰影停在路中央的好太多了」；不過也有人認為「到底有多怕曬」、「是怕黑不是怕熱」、「離他遠遠的。不然就危險了」。

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轄區三民一分局十全所指出，機車駕駛於停等紅燈時，疑因遮陽而撐傘，經查騎車撐傘是危險行為，但目前「道路交通管理處罰條例」對騎車撐傘的駕駛行為並沒有明確規定，但倘若民眾騎車撐傘致與人發生事故，將有涉嫌違反道交法第43條危險駕駛之虞，可處6000元至3萬6000元罰鍰，並當場禁止駕駛、吊銷駕駛執照及吊扣牌照6個月。

警方呼籲，騎車撐傘除了傘緣容易遮蔽視線外，若有風吹來也不易控制車身，容易發生危險，呼籲停等紅燈或是於道路中行駛，皆不應撐傘，以策安全。

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