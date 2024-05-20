520國宴台南登場 賴清德︰感謝各國貴賓帶給台灣人民堅定友誼

總統賴清德伉儷等人晚間6點多抵達國宴會場。（記者李惠洲攝）

2024/05/20 19:31

〔記者王姝琇／台南報導〕520國宴今晚在台南安平福爾摩沙遊艇酒店熱鬧舉行，總統賴清德伉儷及副總統蕭美琴等人晚間6點多抵達國宴會場，席開近百桌。賴清德表示，感謝各國使節及國外祝賀團代表蒞臨，不僅是捎來祝福，更帶給台灣人民堅定的友誼，也帶給台灣社會力量。

賴清德致詞表示，再度感謝各國使節代表，以及來自海內外的貴賓蒞臨；他說，500多位貴賓參加就職典禮，你們捎來的不僅僅是祝福，還帶給台灣人民堅定的友誼，也帶給台灣社會力量，讓台灣的民主盛宴能夠綻放更多的光彩。

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賴清德說道，大家一路上搭著高鐵從北到南，可以透過窗外景色發現台灣城市景觀的變化，發現台灣富含文化及景觀多元的特色；此次，選擇台南做為舉辦國宴的城市，更因適逢台南建城400年，同時也要展現均衡台灣發展的目標，台灣處處都可以安居、人人都可以樂業。

身為台南市的老市長，賴清德更不忘介紹台南市，他說，在大家即將到達台南高鐵站時，會先經過台南新市科學園區，台積電就在這裡；台南高鐵站附近也有沙崙綠能科學城，是台灣發展綠能最重要的基地；進到這個城市處處可以看到文化古蹟，也可以享受到台南市特有的在地美食；歡迎海內外貴賓常常到台南走走，也可以到全國20多個城市旅行，相信更深入地認識台灣，可以建立彼此更深厚且更長遠的友誼。

賴清德說，今天國宴菜色就是來自台灣22個城市，多元的食材與烹調作法，融合台灣每個族群的做法，藉由國宴展現多元族群的文化特色；最後也要感謝黃偉哲市長、市府團隊及各界非常辛苦的籌辦這次的國宴；也要感謝今天早上籌辦就職典禮的每一位辛苦工作同仁。賴清德伉儷及副總統蕭美琴一起舉杯敬酒，表達最誠摯的感謝。

副總統蕭美琴等人晚間6點多抵達國宴會場。（記者李惠洲攝）

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