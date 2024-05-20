接見日台交流協會理事長 賴清德：盼共同實現自由印太願景

總統賴清德今（20日）下午接見日本台灣交流協會理事長谷崎泰明表示，感謝日方在國際場合為台發聲，台灣將積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等區域經貿合作機制。（總統府提供）

2024/05/20 19:23

〔記者楊堯茹／台北報導〕總統賴清德今（20日）下午接見日本台灣交流協會理事長谷崎泰明，賴清德表示，感謝日方在國際場合為台發聲，並挺台國際參與，台灣將積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等區域經貿合作機制，並與日本、美國等理念相近國家持續攜手合作，強化全球民主韌性，期盼共同實現「自由開放的印度太平洋」願景。

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明率團代表日本政府，來台參加「第16任總統、副總統就職典禮」，今天下午在外交部次長田中光、日本台灣交流協會代表片山和之及台灣日本關係協會秘書長范振國的陪同下，前來總統府晉見總統賴清德，總統府秘書長潘孟安也在座。

請繼續往下閱讀...

賴清德致詞時表示，台灣上個月發生地震，日本首相岸田文雄第一時間就表達援助意願；隨後日本外務省也宣布捐贈台灣100萬美元，協助災後重建工作。日本國會、各地方政府和議會及民間各界的力量都透過募款等方式，為台灣加油，讓我們非常感動和感謝。

賴清德強調，感謝日本政府在國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與；不論是參與國際組織或是加入CPTPP等區域經貿合作機制，台灣都會積極爭取，希望能夠為區域及全球的繁榮發展做出更多貢獻。今年日本在美日、美日菲峰會及G7外長會議都強調，台海和平穩定對世界的安全繁榮至關重要，期盼台灣與日本、美國等理念相近國家持續攜手合作，強化全球民主韌性，共同實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴清德也說，日本台灣交流協會及台灣日本關係協會成立已超過50年，促進台日各領域的交流，也建立起雙邊堅實的信賴關係；期盼未來雙方能持續並肩努力，讓台日關係成為促進區域和平繁榮的堅定力量。

谷崎泰明則指出，賴清德在就職演說中強調，此次勝選是向世界傳達這是民主的勝利，日本也對此同感歡喜。此外，演說中也強調台海和平穩定不僅攸關區域和平穩定，也攸關世界和平穩定及繁榮，是不可或缺的重要因素，這也與日本的認知一致；相信在賴清德的卓越領導之下，台灣絕對有能力扮演促進區域和平穩定角色，並做出重要貢獻，日本也願意予以協助。

谷崎泰明也說，台日之間有相互信賴與深厚的友誼，對於維護區域和平穩定是非常重要的基礎，他也期盼未來在賴清德領導之下，兩國關係更加鞏固。此次訪台除恭賀賴總統就任外，也代表日本傳達堅信臺日關係會更加友好的訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法