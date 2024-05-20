接見加拿大國會慶賀團 賴清德：盼挺台加入CPTPP

加拿大的台加國會議員友好協會會長暨眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro），率領加拿大國會慶賀團來台。（圖取自CTOT臉書粉專）

2024/05/20 19:19

〔記者楊堯茹／台北報導〕總統賴清德今（20日）宣誓就職，下午接見加拿大國會「我國正副總統就職慶賀團」。今年適逢加拿大擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，賴清德表示，非常期待加拿大能支持台灣加入CPTPP，並深化雙邊夥伴關係，一起為世界做出更多貢獻。

加拿大的台加國會議員友好協會會長暨眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro），率領加拿大國會慶賀團來台，成員包括眾議院外交暨國際發展委員會主席艾薩晰（Ali Ehsassi）、財政委員會主席馮賽卡（Peter Fonseca）、眾議員吉欽（Robert Kitchen）、湯瑪絲（Rachael Thomas）、庫熙（Stephanie Kusie）、國防委員會副主席諾蔓婷（Christine Normandin）、自然資源委員會主席夏侯（George Chahal）、司法暨人權委員會主席迪雅傅（Lena Metlege Diab），由外交部主任秘書唐殿文及駐加拿大代表處大使曾厚仁等陪同，前來總統府晉見總統賴清德，總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮也在座。

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賴清德致詞時表示，近年來，加拿大持續透過G7峰會等雙邊以及多邊國際場域，強調台海和平穩定重要性。未來，台灣也會與加拿大以及理念相近國家，共同維護台海安全，促進印太區域繁榮發展；他也強調，台灣與加拿大共享民主自由價值，產業結構也高度互補，尤其近年雙邊貿易額大幅成長，彼此已是重要貿易夥伴，去年12月台灣和加拿大簽署「投資促進及保障協議」，今年4月則簽署「科學、技術及創新合作協議」，都為雙方合作交流奠定良好基礎。

賴清德指出，台灣在全球產業發展和國際地緣政治，都扮演重要角色，台灣願意貢獻更多力量，推動國際社會繁榮和進步。今年適逢加拿大擔任CPTPP輪值主席國，非常期待加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，繼續深化台灣與加拿大夥伴關係，一起為世界做出更多貢獻。

史葛洛則說，加拿大與台灣的友誼非常深遠，且建基於相互尊重及共享價值上，相信賴清德就任之後，雙邊將繼續深化各項合作，包括貿易、教育、科學和文化等領域；他強調，今天就職典禮上，大家看到了總統的智慧與勇氣，相信之後定可引領台灣持續維持和平、繁榮與進步，展開新篇章。至有關台灣盼加入CPTPP，他們將持續進行討論，希望可以協助台灣加入。未來，訪團會繼續支持台灣，也非常期待之後的各項合作。

他也指出，台灣經濟繁榮，為印太區域貢獻良多，尤其是在貿易多元化方面，對印太區域的穩定與成長非常重要。如同總統剛才所說，台灣與加拿大簽署「投資促進及保障協議」，不僅增進雙邊合作，帶來更多經濟成長，創造更多就業機會，也展現台灣各項成就，讓全世界看到台灣是自主的國家，且對區域有非常大的貢獻。

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