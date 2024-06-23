花蓮旅宿補助不分平假日均1000元 明開始實施

行政院長卓榮泰22日前往花蓮縣視察時表示，自由行旅客入住花蓮縣合法旅宿之補助，將提前自6月24日改為不分平假日皆補助1000元，鼓勵旅客前來花蓮旅遊。（資料照）

2024/06/23 09:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕花蓮地震重創觀光，21日又發生台鐵229次自強號列車遭遇土石流出軌事故。行政院長卓榮泰22日前往花蓮縣視察「內政部花蓮重建專案辦公室」時強調，自由行旅客入住花蓮縣合法旅宿之補助，交通部李孟諺部長已提報，將自7月1日起改為不分平假日皆補助1000元，並現場指示交通部提前自6月24日實施，鼓勵旅客前來花蓮旅遊。

交通部觀光署6月1日起針對自由行旅客入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚最高補助1000元、假日（週五至週日及國定假日）每房每晚最高補助500元。經交通部提報及卓揆指示，更改為不分平假日皆補助1000元，自6月24日（週一）開始實施。

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針對短期安置旅宿部分，卓榮泰指出，政府在花蓮準備3434間旅宿房間提供受災戶免費入住，目前僅有90戶入住，請相關部會深入了解該項措施是否切合民眾需要，以及是否轉換成符合民眾需求的方式提供協助，也應審慎研議災區災民稅費減免方式是否達成原先設定目標。

在產業紓困方面，卓榮泰表示，他22日午間前往花蓮縣吉安鄉的小吃店用餐，店家老闆對於政府推出的「花蓮地震融資保證專案貸款」，確實感到獲得幫助，後續也請相關部會了解各地方產業在申請過程是否遭遇困難，並持續優化申請作業流程，一旦發現問題，須馬上處理；另請部會持續掌握賑災基金會0403花蓮地震募款收支狀況及運用情形。

民房災損重建補助部分，卓榮泰說，中央針對經認定屬紅單，且經強制拆除的合法建築物，重建補助金額每坪最高12萬元，每戶補助上限為360萬元；受災戶認定標準部分，會盡量以較寬鬆方式認定。

卓榮泰強調，他明瞭花蓮縣長徐榛蔚一直希望爭取更高的補助經費，但這涉及賑災善款的合理運用，所需經費相當龐大，請相關部會持續與地方政府妥適說明民房災損重建補助的計算依據，也請地方政府體察中央必須靈活運用財政，才能對地方提供更實質的協助。

針對民房災損拆除，內政部長劉世芳表示，目前已判定的943棟房屋當中，有761棟安全，需修繕房屋92棟、紅單建築物90棟、已完全拆除17棟；而內政部也提供租金補貼，並會同交通部提供短期安置旅宿等方案，提供超過5000戶量能，並已發放租金補貼金額約1400萬元。

危老建築及都更重建方面，劉世芳指出，花蓮縣政府危老輔導團已在進行輔導作業，都更輔導團則請花蓮縣政府儘速完成招標程序，以協助輔導受災居民，未來內政部也會積極配合提供相關協助。

受災旅宿業貸款部分，李孟諺提到，「0403花蓮地震融資保證專案貸款」已提供資本性融資10成、週轉金9成，如週轉金100萬元以內，一律保證10成；另受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數已由最高9成提高為9.5成，同時也請財政部協調各公股、民營銀行積極協助，即時提供業者紓困所需。

據統計，花蓮旅宿業信保基金貸款已核准20件、金額7740萬元，其中已撥款6件、金額1200萬元，其餘核准案件將加速通知申請業者，使業者據以與銀行簽約貸款。

公共設施復原重建部分，公共工程委員會主委陳金德表示，台9線、台8線重建與邊坡改善工程陸續進行中，分別預計在今年及2026年可以完工。此次部分明隧道在地震發生時發揮功效，讓民眾倖免於難，未來在台8線適當地點將增設明隧道，做為緊急避難之處，復建工作均由中央政府分年度編列預算執行。

陳金德進一步指出，針對花蓮縣政府所提報的復建需求，行政院已核定補助超過6億元，其中包括花蓮漁港修復重建經費3300萬元。同時，行政院已責成東部聯合服務中心為主責機關，協助民眾辦理各項證明與貸款申請，並要求各機關簡化作業程序，縮短民眾申辦時效；另邀集花蓮各銀行行庫召開會議討論，提高核貸效率。

針對徐榛蔚所提拆除重建過程所產生的營建廢棄物、剩餘土方處理方式，陳金德說，在工程會召開的會議討論過程中，與會專家學者從循環經濟、回收再利用觀點，認為這些廢棄物是一種資源，各縣市對於營建廢棄物及剩餘土方有不同處理方式，將再專案簽報政院。

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