美軍史上最糟？中東戰場前線 「的黎波里號」士兵伙食慘照曝光

外媒曝美軍前線伙食不佳。示意圖，與新聞無關。（路透資料照）

美國總統川普宣布，自美東時間13日上午10點（台灣時間13日晚間10點）起，封鎖荷姆茲海峽船隻通行。不過，美軍補給似乎遭遇困難。近日有外媒披露，目前位在前線的美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」與航艦「林肯號」上的士兵傳來伙食照片，看起來並不豐盛。

根據《今日美國》報導，身為軍眷、曾在海軍陸戰隊服役的丹（Dan F.），近日收到在「的黎波里號」上服役的女兒傳來的伙食照片，令他震驚不已。照片可見，托盤上只放了一小杓碎肉與一片對摺的玉米餅；另一張「林肯號」上服役人員，傳給家人的照片則顯示，艦上伙食同樣令人倒盡胃口，只有一小把煮熟的紅蘿蔔、一塊乾癟的肉排，和一片灰色的加工肉塊。

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報導指出，軍眷們紛紛為被部署到中東的親人感到擔心，害怕他們正在挨餓，於是紛紛寄送塞滿食物、娛樂及生活用品等物資的包裹，希望幫助官兵度過這段艱困的時期。然而，自4月起，寄往中東的各軍事郵政編碼（ZIP codes）的郵件遞送，已遭無限期暫停，已在途中的包裹，現在全數陷入停滯狀態。儘管戰爭已達成停火協定，但目前仍不知道何時會恢復遞送。

「我們擁有世界上最強大的軍隊。你不應該缺糧，也不應該無法在艦上收到郵件，」現年63歲的丹說。「我們過去贏過對手的一點，就是我們能餵飽我們的人。」另一位德州母親表示，她在聽聞於「的黎波里號」服役的兒子挨餓後陷入恐慌。她的家人已花費至少2000美元準備包裹，但兒子一個也沒收到。

西維吉尼亞州一家教堂的牧師范倫廷（Karen Erskine-Valentine）表示，當她聽聞社區成員在「林肯號」服役的兒子，抱怨艦上伙食極差時感到震驚。社區隨後打包並寄出了18箱物資。追蹤顯示，其中6件包裹於4月14日抵達東京，但至今仍未送達目的地。

軍事專家王臻明今日在臉書分享相關新聞表示，許多美國網友對此感到不可思議，因為許多服役過的退役老兵都說，以前再慘也沒有這麼慘，美國海軍的後勤系統，看來出現不小的問題。

他也表示，二戰時最令盟國與敵國士兵感到訝異的，是美軍的強大後勤能力，在前線的戰地記者，竟然拍到士兵在喝可口可樂，相關照片流傳甚廣，讓人覺得美軍贏得第二次世界大戰，靠的不是船堅砲利，而是強大的工業生產能力與後勤系統，「沒想到美國海軍竟然會有被批評伙食不佳的一天。」

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