傳遞戰略訊號！「習鄭會」稱台海屬中國內海 日艦今駛入台灣海峽

圖為日本海上自衛隊護衛艦秋月號於2025年2月穿越台灣海峽。（圖擷自海自官網）

一艘日本自衛隊艦艇，今日駛入台灣海峽，中國外交部為此抗議。據指出，日方選擇的時機，傳遞非常清楚的戰略訊號。除因應中國日益嚴峻的區域威脅外，特別選在中方在「習鄭會」期間宣稱台海是中國內海，然後指控日本是新軍國主義等，做出一定的回應。

中國外交部則指控，日本首相高市早苗發表錯誤言論，已對中日關係造成嚴重衝擊，今日蓄意挑釁更是錯上加錯。

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這次日本軍艦行經台灣海峽，則與南下參加演習有關。台灣軍事評論者張競在網路媒體撰文指，日本自衛隊高調赴菲律賓演習。共派遣兵力高達1400餘員，前往菲律賓參加從4月20日開始，預計5月8日結束2026年「肩併肩」（Balitakan 2026）跨國聯合軍事演習。

據了解，其中一艘日本自衛隊艦艇，今日駛入台灣海峽。

日本自衛隊預計參加演習任務部隊兵力編組作戰序列，由統合幕僚監部、陸上自衛隊幕僚監部、陸上自衛隊地面部隊司令部、陸上自衛隊北部方面隊、日本陸上自衛隊富士防衛學校、日本陸上自衛隊防空學校、日本陸上自衛隊後勤本部、海上自衛隊水上艦隊、情報作戰司令部、航空自衛隊幕僚監部、航空自衛隊作戰司令部、航空自衛隊支援司令部、航空自衛隊訓練司令部、航空系統通訊部隊、自衛隊入間醫院、聯合作戰司令部和日本自衛隊網路防禦部隊成員共計約1400員組成。

張競提到，此外重要艦艇作戰儎臺將包括驅逐艦「伊勢」和「雷」以及運輸艦「下北」；飛行部隊機種則將包括運輸機C-130H以及水上救援機US-2，同時地對艦88式反艦飛彈發射組亦將參加演習。

其中，隸屬於日本海上自衛隊水上艦隊第一水面作戰群第一水面作戰隊駐橫須賀之軀逐艦「雷」（JS Ikazuchi 舷號DD-107）為村雨級（Murasame-class）驅逐艦第七號艦，是經常赴外參與跨國聯合軍事演習老手。兩棲運輸艦「下北艦」（JS Shimokita舷號LST-4002）為大隅級船塢運輸艦（Ōsumi-class tank landing ship）第二號艦，該艦除負責運輸此次跨國境外演習任務部隊，亦將參與兩棲相關演練課目。

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