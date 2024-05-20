接見安倍昭惠 賴清德：讓台日友誼「善的循環」成國際典範

總統賴清德今（20日）宣誓就職，下午接見日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠。（總統府提供）

2024/05/20 18:35

〔記者楊堯茹／台北報導〕總統賴清德今（20日）宣誓就職，下午接見日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠。賴清德表示，感謝日本前首相安倍晉三及其母安倍洋子對台日關係深化的貢獻，以及安倍昭惠接棒延續與台灣的連結，期盼台日持續共同維護印太和平，也讓台日友誼「善的循環」成為國際典範。

安倍昭惠受邀來台參加「第16任總統、副總統就職典禮」，今天下午在外交部主任秘書唐殿文、台灣日本關係協會秘書長范振國及日本台灣交流協會台北事務所副代表岡島洋之的陪同下，前來總統府晉見總統賴清德，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

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賴清德致詞時再次表達對日本前首相安倍晉三及其母親安倍洋子女士的追思與敬意，感謝他們對深化台日關係的貢獻，更要感謝安倍昭惠先前代表安倍晉三訪台，延續與台灣的連結，在安倍洋子離世後，也接棒「日台友好櫻花返鄉文化交流會」的榮譽會長，積極投入台日文化交流活動。

賴清德表示，安倍昭惠對台灣的重視和支持，讓我們非常感動，安倍晉三促成的台日友好情誼也持續累積，台灣上個月發生震災時，日本政府、國會、地方自治體或民間都在第一時間表達慰問，發起募款活動，他代表台灣人民對日本各界表達誠摯的感謝。

賴清德提到，安倍晉三畢生致力維護民主、自由及人權的價值，他率先倡議「自由開放印太構想」（FOIP），已經成為全球民主國家的共同戰略目標，並對未來國際局勢產生深遠的影響；他強調，台灣將與日本繼續攜手維護印太區域的和平穩定和繁榮發展，也會努力謀求台日之間的友好情誼、「善的循環」持續成為國際社會的典範。

安倍昭惠則說，安倍晉三離世時，當時賴清德是副總統身分，立即前往哀悼與慰問，她非常感謝，相信安倍晉三在天之靈也倍感欣慰；她也感謝台灣為安倍晉三打造紀念銅像，她期盼自己未來能扮演台日橋梁角色，回報台灣的恩情。

總統賴清德今（20日）宣誓就職，下午接見日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠。（總統府提供）

總統賴清德今（20日）宣誓就職，下午接見日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠。（總統府提供）

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