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賴清德就職談話 國安人士曝最希望大家知道這點

總統賴清德今天發表520就職談話。（記者塗建榮攝）

總統賴清德今天發表520就職談話。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 17:50

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天發表520就職談話，國安人士透露，賴希望傳達台灣一直是國際、區域負責任的一員，無論中國怎麼挑釁、脅迫，還是能有韌性地發展並奉獻國際，這是賴最希望讓大家知道的，也希望台灣人對外團結一致，讓國家在穩健的狀況下持續前進。

國安人士指出，賴清德在就職演說強調，國家會在穩健狀況下持續前進，透過過去幾年驗證，台灣人跟執政團隊都要自信地往前走；另方面要傳達，台灣一直是國際社會、區域中最負責任的一員，無論中國如何挑釁、脅迫，依然堅守韌性、防護民主自由，不畏區域製造問題，奉獻國際，這是賴最希望讓大家知道的。

國安人士說，賴清德也認為，過去8年面對中國挑戰，國家都可以繼續往前走，台灣人應該更團結，即便藍綠白紅各有所好，最重要的是國家面對共同挑戰時，對外應該是團結一致的，這是他今天想要講的重點。

國安人士指出，威權國家的決策不像民主國家可以理性判斷，但我們就是要對所有狀況做好準備；我們也期待身為區域大國的中國能少一些單邊行為，促進彼此利益、增加合作，相信這也是中國人民期待、需要的，畢竟投資再多資源在軍事上，也只是讓自己的國際聲譽打折。

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