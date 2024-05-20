接見日本財團會長訪團 賴清德：盼藉更多民間交流提升台日情誼

總統賴清德20日下午接見日本財團會長笹川陽平（左三）一行人。（總統府提供）

2024/05/20 17:35

〔記者楊堯茹／台北報導〕總統賴清德今（20日）宣誓就職後就跑不停蹄，下午接見日本財團會長笹川陽平一行人。賴清德肯定日本財團及笹川和平財團近年推動海洋政策研究及海外支援活動，並協助帛琉推動觀光產業，這有助於台、日、帛三方關係；他也強調，期盼未來透過更多民間交流，提升台日友好情誼，拓展更多合作空間。

日本財團會長笹川陽平一行人來台參加總統、服總統就職典禮，今下午在外交部主任秘書唐殿文、台灣日本關係協會秘書長范振國的陪同下，前來總統府拜會總統賴清德，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

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賴清德致詞時表示，笹川陽平長年來推動海外支援活動，備受各國尊崇，很榮幸能有笹川陽平率團共襄盛舉，也要感謝訪賓以行動展現對台灣民主的支持；期盼未來透過更多的民間交流提升台日情誼。他也強調，台日之間人民情同手足、相互信賴，不僅是緊密的夥伴，在安全議題上，也是脣齒相依的「命運共同體」，台灣和日本在許多領域，都有可以拓展的合作空間。

賴清德提到，日本財團及笹川和平財團近年積極推動海洋政策研究及太平洋島嶼支援事業，並致力於協助帛琉推動觀光產業，跟台灣在帛琉的技術團也有許多合作，這些創新的合作方式非常有意義，也有助於促進台、日、帛三方關係，期望未來台灣和日本能夠攜手努力，拓展在第三國的合作和市場，共創雙贏。

笹川陽平則說，賴清德的就職演說讓他深受感動並要表達由衷敬意，尤其是賴清德呼籲國人要共同攜手邁向未來，讓國民懷抱希望和夢想，也強調自由、民主的可貴。

笹川陽平續指，台日間就像是親戚般友好的關係，對總統而言，不僅是口頭上的表述，也透過行動具體呈現，特別是在天災地變，彼此遭遇困難的時候，台日之間也相互伸出援手。像是在311東日本大地震發生時，總統也親自到日本仙台為災民加油打氣，並協助當地賑災。台日共享自由、民主等普世價值，相信未來在總統的領導下，台日情誼一定能更加深化、穩固。

笹川陽平也說，如同親戚般的台灣有難，尤其是花蓮先前發生的強烈地震，他將捐贈花蓮兩百萬美金，希望對後續的重建工作有所幫助。

日本財團會長笹川陽平捐贈花蓮200萬美金，希望對後續的重建工作有所幫助。（總統府提供）

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