接見美特使團 賴清德：盼新政府讓台美關係更上一層樓

總統賴清德今（20日）宣誓就職，下午接見美國特使團表示，期盼新政府能讓台美「堅若磐石」的夥伴關係能更上一層樓。（總統府提供）

2024/05/20 18:09

〔記者楊堯茹／台北報導〕總統賴清德今（20日）宣誓就職，下午接見美國特使團。賴清德表示，期盼新政府能讓台美「堅若磐石」的夥伴關係能更上一層樓；前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）也說，台美關係史上最好，期盼未來與賴清德團隊持續深化雙方連結；前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）則讚賞台灣積極進行的軍事改革，並強調，。

美方派出特使團來台參加「第16任總統、副總統就職典禮」，成員包括布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）博士、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等，特使團今天下午在外交部主任秘書唐殿文、AIT台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同下，前來總統府晉見總統賴清德，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮也在座。

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賴清德致詞時表示，大家關切的台海議題也是新政府重視的議題，他將帶領全體國安及行政團隊，推動「和平四大支柱行動方案」，並以價值外交，深化台灣與各國的連結，共同維護區域的和平穩定，促進世界的繁榮發展。

賴清德也期盼，未來美國行政部門和國會能在台美堅實的互信基礎上，持續支持雙邊安全、經貿以及科技等領域的各項合作，讓台美「堅若磐石」的夥伴關係能更上一層樓；而特使團成員都是台灣極為重視的長期友人，也一直致力推動台美在各面向的合作。

前白宮國家經濟會議總監迪斯則重申，美國重視與台灣的夥伴關係，現在台美的夥伴關係是史上最好，盼未來與賴總統團隊持續深化雙方連結。美方對台承諾係建基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報及六項保證，美國向來維持立場一致，穩健持續地支持台灣。

迪斯也強調，雙方都希望能維護台海的和平穩定，相信台灣也有決心維護台海現狀；美國對於台灣的承諾堅定、跨黨派且有原則性，這並不會改變，很高興看到台灣一直以負責任且務實的態度處理一切議題。台灣具韌性及創新能力，他期盼未來能持續深化臺美間的貿易、投資和創新方面的合作。

前副國務卿阿米塔吉則指出，美國會希望協助台灣維護自我防衛的能力，他也讚賞台灣積極進行各項重要的軍事改革；他也說，賴清德1月勝選後，來自全世界的恭賀傳達很重要的訊息，「台灣對全世界是重要的民主聲音」，期盼台灣能更有意義地參與國際組織。他相信在賴清德的領導下，台美關係會持續深化、更加緊密，美國也期待持續與台灣合作，一起面對共同的挑戰、一同成長。

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