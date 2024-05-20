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午宴日本國會議員慶賀團 賴清德：盼持續助台創造雙贏

總統賴清德20日午宴日本國會議員慶賀團，右為日華議員懇談會會長古屋圭司。（總統府提供）

總統賴清德20日午宴日本國會議員慶賀團，右為日華議員懇談會會長古屋圭司。（總統府提供）

2024/05/20 17:32

〔記者楊堯茹／台北報導〕總統賴清德今（20日）宣誓就職，午間與副總統蕭美琴宴請日本國會議員慶賀團，感謝「日華議員懇談會」組團出席就職典禮。賴清德表示，新政府盼未來能持續給予台灣協助，創造雙贏；日華懇會長古屋圭司則說，台日共享普世價值，將竭盡所能讓雙邊合作更加緊密，在安全保障、產業及經濟等領域，都有更長足的發展。

賴清德致詞時表示，日華懇組團來台出席就職典禮，對台灣意義重大。日華懇成立近一甲子，對台日兩國邦誼、人民之間的感情，以及產業、體育、文化各方面的合作貢獻卓著；雙方不僅在開心時同樂，碰到困難時也共同面對，特別是遇到天災地變與疫情等，都展現出患難見真情的情懷。

賴清德續指，新政府今天正式開始，除了感謝大家過去對台灣的支持，也盼未來能持續給予協助，創造兩國雙贏，讓人民過更好的生活。他也特別向慶賀團介紹，未來的外交工作由前總統府秘書長林佳龍接任，林佳龍歷練豐富，在外交工作很有經驗，對國家理想也有相當堅持。

古屋圭司則說，對賴清德的就職演說相當感動，相信除了延續現有政策，也會有自己獨到的施政理念及方向，相信加強印太地區合作是正確的方向。他也強調，台日共享普世價值，未來台灣與日本也會以此前提繼續合作；日華懇將竭盡所能讓台日關係與合作更加緊密，在安全保障、產業及經濟等領域，都有更長足的發展。

古屋圭司也提到，日華懇今年度基本方針有幾項決議。第一是持續舉行日美台國會議員戰略對話；第二是支持台灣參與WHO等國際組織；第三是成立協助台加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」研究小組；第四是建立更強的經濟安全保障環境，並盼台日通力合作，培養人才及進行相關領域研究；第五是希望日本地方政府、議會，鼓勵學生到台灣教育旅行；第六是加強推動台日女性國會議員的合作交流計畫。

古屋圭司最後則感性表示，今年1月日本能登半島發生地震，台灣在第一時間慰問日本災情並捐助龐大善款，同樣地，4月份花蓮發生地震時，日本各界也相當關心並伸出援手，這就是「患難見真情」最佳的證明。

總統賴清德與副總統蕭美琴20日午宴日本國會議員慶賀團。（總統府提供）

總統賴清德與副總統蕭美琴20日午宴日本國會議員慶賀團。（總統府提供）

總統賴清德與副總統蕭美琴20日午宴日本國會議員慶賀團，日華議員懇談會會長古屋圭司致詞。（總統府提供）

總統賴清德與副總統蕭美琴20日午宴日本國會議員慶賀團，日華議員懇談會會長古屋圭司致詞。（總統府提供）

總統賴清德20日午宴日本國會議員慶賀團，特別介紹新任外交部長林佳龍。（總統府提供）

總統賴清德20日午宴日本國會議員慶賀團，特別介紹新任外交部長林佳龍。（總統府提供）

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