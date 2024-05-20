外媒聚焦賴清德對中立場 評「強硬但有所保留」

蔡英文陪同賴清德、蕭美琴步向就職典禮會場。（法新社）

2024/05/20 19:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕賴清德和蕭美琴今日正式就任總統及副總統，國際媒體大多聚焦賴總統在當前複雜地緣態勢、國內朝野三黨角力的環境中上任，勢必面臨重重考驗。針對賴總統對中國的談話，有外媒認為是在開放態度下展現強硬立場，並且有所保留，反映的是台灣在美中緊張關係之間的微妙地位。

《華爾街日報》指出，在華府和北京豎耳傾聽下，賴清德表示對與北京對話持開放態度，但同時堅定反擊北京對台灣的主權主張，並強調兩岸互不隸屬，呼籲北京停止威脅及恫嚇台灣，這是「對中國進行猛烈抨擊，但並未揮出拳頭」。

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《金融時報》指出，賴清德延續蔡英文廣獲國際讚譽的對中政策，採用蔡政府用以描述台灣地位及兩岸關係的大部分詞彙，重申台灣不會屈服也不會挑釁，會致力維持現狀。

《紐約時報》指出，賴清德眼前的是「全球局勢緊張與一個敵意鄰居」，在海外戰事頻仍、美國國內對安全優先排序出現分歧、台灣內部對確保兩岸和平看法分裂的動盪時節，賴總統面臨保護台灣民主的艱難之路。雖然賴總統矢言維持現狀，但注定會有諸多不易。

《華盛頓郵報》指出，賴總統上任迎來民進黨史無前例的連3屆總統，且民進黨已將台灣民主制度轉變為抵禦中國侵略的堡壘。

《彭博》則指出，賴清德在美中競爭激烈之際就職，是夾在世界兩大強權地緣政治競逐的核心。賴總統承諾繼續實行蔡英文的許多政策，包括與美國拉近距離，這意味兩岸關係在未來幾年可能仍將保持冷淡。

《美聯社》著重賴清德上任後應會強化台美關係。《法新社》則單獨報導「台灣戰貓」蕭美琴就任副總統，指蕭美琴在擔任台灣駐美代表期間聲名大噪，因持續為台灣爭取美國支持，而成為中國鎖定批判的目標。

《路透》以「台灣新總統在中國不滿下就職」的角度報導，並提到賴清德將在任內面對一個由在野政黨主導、頻頻向他挑戰的喧鬧國會。

法國《費加洛報》等媒體則說，賴清德面臨的任務並不輕鬆，尤其賴清德僅以約4成的得票率當選總統，民進黨失去大部分青年選票，而且台灣人薪資增長幅度追不上房價，也讓許多台灣人湧現挫敗感。

《法新社》指出，在台灣舉行正副總統就職典禮之際，中國社群平台「微博」封鎖相關的主題標籤，阻止相關話題登上熱門搜尋榜單。儘管如此，仍有網友發表評論，而未被封鎖的評論也反映官方立場，包括希望台灣儘快「回歸」，以及若中國不統一台灣，「每年520都是恥辱日」等。

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