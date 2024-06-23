為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

花生採收突現大量毛毛蟲 澎湖癢癢病恐捲土重來

即將採收的花生田，出現毛毛蟲流竄。（記者劉禹慶攝）

即將採收的花生田，出現毛毛蟲流竄。（記者劉禹慶攝）

2024/06/23 11:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖白膜花生新近展開採收，西嶼合界農田處處可見採收景象，但花生農發現，田中突然出現數以千計的毛毛蟲，除了啃食大量花生葉，影響今年花生收成外，更擔心2021年造成澎湖癢癢病盛行的因子，再度在今年大爆發，呼籲相關農政單位先期展開預防。

2021年9月下旬，澎湖各地出現奇怪的「癢癢病」，當地診所及衛生所大排長龍，近400位居民因皮膚紅腫搔癢就醫。醫療專家緊急前往澎湖調查，才發現原來是黃毒蛾幼蟲毒毛隨風飄散引發的接觸性皮膚炎。

根據西嶼鄉合界村農民表示，近期正在採收的花生田中突然冒出數以千隻的毛毛蟲，大量啃食花生葉，造成原本因為天然因素產量銳減的西嶼白膜花生，如今更是雪上加霜，

預估今年白膜花生產量不到去年一半，另外毛毛蟲成群出現在花生田中覓食，情況類似前年的癢癢病可能在入秋後，大舉侵入民宅及南洋杉、銀合歡等路樹，並隨風飄至民眾身上造成全身發癢。

2021年飛抵澎湖調查的高雄長庚醫院皮膚科教授、醫師李志宏表示，由毛毛蟲剛毛引起的皮膚炎，過去的經驗幾乎都發生在春季4、5月，同時也是毛毛蟲的生長季節，但2020年因氣候較特殊，先乾燥缺水，接下來8月又遇上豪雨，9月氣溫偏高。今年氣候4月也是豪雨不斷，緊接著又是高溫氣候，給予毛毛蟲孳生的適合環境。

毛毛蟲吃食花生葉，導致花生減產。（記者劉禹慶攝）

毛毛蟲吃食花生葉，導致花生減產。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
毛毛蟲竟能感知靜電場 提前預警天敵！
2024/05/29 14:47

毛毛蟲竟能感知靜電場 提前預警天敵！
高市忠義里爆發蟲蟲危機 千隻毛毛蟲出沒公園、入侵民宅
2024/02/27 16:55

高市忠義里爆發蟲蟲危機 千隻毛毛蟲出沒公園、入侵民宅

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
此「白」非彼「白」 澎湖白膜花生與雲林白曬花生不一樣
2024/05/29 16:56

此「白」非彼「白」 澎湖白膜花生與雲林白曬花生不一樣
黃色毛毛蟲大爆發！現身台中大坑「最親民步道」 民眾好怕
2024/05/27 00:23

黃色毛毛蟲大爆發！現身台中大坑「最親民步道」 民眾好怕

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播