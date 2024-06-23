花生採收突現大量毛毛蟲 澎湖癢癢病恐捲土重來

即將採收的花生田，出現毛毛蟲流竄。（記者劉禹慶攝）

2024/06/23 11:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖白膜花生新近展開採收，西嶼合界農田處處可見採收景象，但花生農發現，田中突然出現數以千計的毛毛蟲，除了啃食大量花生葉，影響今年花生收成外，更擔心2021年造成澎湖癢癢病盛行的因子，再度在今年大爆發，呼籲相關農政單位先期展開預防。

2021年9月下旬，澎湖各地出現奇怪的「癢癢病」，當地診所及衛生所大排長龍，近400位居民因皮膚紅腫搔癢就醫。醫療專家緊急前往澎湖調查，才發現原來是黃毒蛾幼蟲毒毛隨風飄散引發的接觸性皮膚炎。

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根據西嶼鄉合界村農民表示，近期正在採收的花生田中突然冒出數以千隻的毛毛蟲，大量啃食花生葉，造成原本因為天然因素產量銳減的西嶼白膜花生，如今更是雪上加霜，

預估今年白膜花生產量不到去年一半，另外毛毛蟲成群出現在花生田中覓食，情況類似前年的癢癢病可能在入秋後，大舉侵入民宅及南洋杉、銀合歡等路樹，並隨風飄至民眾身上造成全身發癢。

2021年飛抵澎湖調查的高雄長庚醫院皮膚科教授、醫師李志宏表示，由毛毛蟲剛毛引起的皮膚炎，過去的經驗幾乎都發生在春季4、5月，同時也是毛毛蟲的生長季節，但2020年因氣候較特殊，先乾燥缺水，接下來8月又遇上豪雨，9月氣溫偏高。今年氣候4月也是豪雨不斷，緊接著又是高溫氣候，給予毛毛蟲孳生的適合環境。

毛毛蟲吃食花生葉，導致花生減產。（記者劉禹慶攝）

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