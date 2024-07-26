高雄淹水前瞻治水挨批 政院：單日最大雨量超過莫拉克、凡那比

行政院發言人陳世凱。（資料照，行政院提供）

2024/07/26 18:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕颱風凱米導致高雄積淹水，前瞻基礎建設治水工程也遭質疑。行政院發言人陳世凱今（26日）指出，凱米在高雄的單日最大累積雨量，超過2009年莫拉克颱風及2010年凡那比颱風，且適逢大潮，而本次的淹水面積較過去為少，退水速度也較過去快，顯見前瞻基礎建設治水工程效應下，盡力將影響範圍與時間降到最小。

陳世凱表示，天災已對民眾造成重大影響，現在最優先的事情是救災以及重建工作，儘速協助民眾早日恢復日常生活，現階段沒有必要唱衰國家的建設，欠缺理性數據的比較以及沒有同理心的評論，對於這些工作都毫無幫助，也無濟於事。

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陳世凱強調，今日賴清德總統、卓榮泰院長、鄭麗君副院長、顧立雄國防部長分四路齊心在各地勘災，就是希望在最短的時間內，與地方合作救災重建工作，並要求在交通、水電、經濟、居住、農損、生活等修復與災害救濟補貼上儘速到位，希望民眾的生活與城市容貌能早日恢復。

陳世凱指出，為因應近年極端氣候變化，政府一直有所準備，在全國各縣市也都有投資前瞻基礎建設水環境建設、治水防洪等建設。這次颱風與過去災害相比，面對豪雨與大潮後的退水情形也有相當的成效，不過我們也會持續汲取經驗，持續檢討台灣是否已有足夠的基礎設施以及應對設施，足以因應極端氣候的暴雨、乾旱，或是較這次更加巨型的強大颱風來襲，政府會更持續精進並加強抗旱、防洪以及治水工程，提出更加重視氣候變遷的調適策略。

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