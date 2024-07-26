為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

高雄淹水前瞻治水挨批 政院：單日最大雨量超過莫拉克、凡那比

行政院發言人陳世凱。（資料照，行政院提供）

行政院發言人陳世凱。（資料照，行政院提供）

2024/07/26 18:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕颱風凱米導致高雄積淹水，前瞻基礎建設治水工程也遭質疑。行政院發言人陳世凱今（26日）指出，凱米在高雄的單日最大累積雨量，超過2009年莫拉克颱風及2010年凡那比颱風，且適逢大潮，而本次的淹水面積較過去為少，退水速度也較過去快，顯見前瞻基礎建設治水工程效應下，盡力將影響範圍與時間降到最小。

陳世凱表示，天災已對民眾造成重大影響，現在最優先的事情是救災以及重建工作，儘速協助民眾早日恢復日常生活，現階段沒有必要唱衰國家的建設，欠缺理性數據的比較以及沒有同理心的評論，對於這些工作都毫無幫助，也無濟於事。

陳世凱強調，今日賴清德總統、卓榮泰院長、鄭麗君副院長、顧立雄國防部長分四路齊心在各地勘災，就是希望在最短的時間內，與地方合作救災重建工作，並要求在交通、水電、經濟、居住、農損、生活等修復與災害救濟補貼上儘速到位，希望民眾的生活與城市容貌能早日恢復。

陳世凱指出，為因應近年極端氣候變化，政府一直有所準備，在全國各縣市也都有投資前瞻基礎建設水環境建設、治水防洪等建設。這次颱風與過去災害相比，面對豪雨與大潮後的退水情形也有相當的成效，不過我們也會持續汲取經驗，持續檢討台灣是否已有足夠的基礎設施以及應對設施，足以因應極端氣候的暴雨、乾旱，或是較這次更加巨型的強大颱風來襲，政府會更持續精進並加強抗旱、防洪以及治水工程，提出更加重視氣候變遷的調適策略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南部豪雨 台積電：高雄2奈米廠不受影響
2024/07/26 11:13

南部豪雨 台積電：高雄2奈米廠不受影響
港都變水都 陳其邁曝盧秀燕有聯絡要支援救災
2024/07/26 12:36

港都變水都 陳其邁曝盧秀燕有聯絡要支援救災

百年Roca與高豐衛浴 融匠心創品質
苦中作樂！凱米颱風肆虐南台灣 高雄市區驚見「美人魚」戲水
2024/07/26 13:55

苦中作樂！凱米颱風肆虐南台灣 高雄市區驚見「美人魚」戲水
南部水患執政黨被作文章 黃暐瀚籲團結：時雨量破百毫米一定淹
2024/07/26 10:34

南部水患執政黨被作文章 黃暐瀚籲團結：時雨量破百毫米一定淹

看好台灣創新潛力 AOP持續交流合作
凱米颱風高雄釀2死 市府協助災民解淹水之苦
2024/07/26 17:10

凱米颱風高雄釀2死 市府協助災民解淹水之苦
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播