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520總統就職國宴在台南！議會國民黨團「隔空」快閃陳抗

台南市議會國民黨團到520國宴會場對面的水景公園停車場，拉布條陳訴「非核家園、毀我家園」意見快閃 。（記者李惠洲攝）

台南市議會國民黨團到520國宴會場對面的水景公園停車場，拉布條陳訴「非核家園、毀我家園」意見快閃 。（記者李惠洲攝）

2024/05/20 18:59

〔記者王姝琇／台南報導〕520國宴今晚在台南安平福爾摩沙遊艇酒店舉行，議會國民黨團議員及數10位民眾特地到會場附近的水景公園停車場，拉布條陳訴「非核家園、毀我家園」意見快閃 。

國民黨團發言人蔡育輝率隊帶領群眾在總統國宴對面的水景公園停車場，開著大聲公高呼「非核家園、毀我家園」口號。參加快閃活動的陳先生說，只是本分的在台南開個小店賣綠豆湯，原以為台南市全國種電第1名，應該不會缺電，誰知台南仍難逃停電厄運，這幾個月台南已多次停、跳電，18日更是誇張地到處停電，叫他們這些小市民怎麼做生意？

議員王家貞說，近來童子賢等企業家發表很多恢復核能的談話，希望重啟核二、核三延役，引進類似芬蘭OL3新型核能電廠，因為產業要求穩定、高效，價格合理的供電，民進黨執政口口聲說不缺電，結果全國到處跳電，台南大停電在她住的社區就有長者剛好搭電梯，電梯連墜3次嚇壞長者。

挺著9個月孕肚的議員李中岑表示，她6月即將臨盆，又剛好進入夏季用電高峰期，看到日前台南突然大停電，她相當擔憂。林燕祝指出，賴清德上台要面臨電力不足導致停電、跳電問題，希望賴政府可以勇敢面對，2025非核家園實現不了，盡快回頭是岸。

520總統就職國宴，台南市議會國民黨團「隔空」快閃陳抗高呼「非核家園、毀我家園」。（記者王姝琇攝）

520總統就職國宴，台南市議會國民黨團「隔空」快閃陳抗高呼「非核家園、毀我家園」。（記者王姝琇攝）

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