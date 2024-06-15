復電了！小琉球大停電一片漆黑 1小時後終於來電

小琉球晚間8點31分復電。（民眾提供）

2024/06/15 21:34

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣小琉球今天晚間傳出大停電，全鄉幾乎全面陷入漆黑，經台電緊急搶修，在晚間8點31分復電。

小琉球是旅遊盛地，加上又是旅遊旺季，今天雖然還未進暑假，但人潮已經湧現，疑似因為大量假日人潮，導致用電量大增，進而導致保護設備跳脫，約在晚間7點半左右瞬間跳電，幾乎全島陷入一片漆黑。

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台電屏東區處指出，今天晚上7時31分，屏東縣琉球鄉中正路、和平路、上杉路、仁愛路、中華路、中山路、中興路、杉板路、忠孝路、復興路及肚仔坪路等一帶出現停電情形，獲報後即派員前往現場查修。

該處表示，事故係因假日人潮，致瞬間負載突升保護設備跳脫所致，致小琉球琉南饋線受影響，停電用戶達4171戶，經加派人力進行搶修，確認是保護設備跳脫，無其他故障後，投入開關後已於晚間8時31分完成全部復電，造成民眾不便，深感抱歉。

縣長周春米則透過社群媒體指出，經詢台電董事長曾文生，因琉球鄉海底電纜有兩條，1條故障就會造成停電，現在台電已經啟動備用發電機，請鄉親及遊客放心，同時間，他亦請警察局同仁加強巡查及請消防局待命。

台電人員巡查設備，確認是保護設備跳脫，無其他故障後，投入開關後全部復電。（台電屏東區處提供）

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