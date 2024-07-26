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高虹安涉貪被停職 鄭正鈐表態： 2026我責無旁貸

國民黨立委鄭正鈐。（資料照，記者洪美秀攝）

國民黨立委鄭正鈐。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/07/26 18:42

〔記者劉宛琳／台北報導〕新竹市長高虹安擔任立委期間涉詐領助理費，今天一審判高虹安有罪，即日起停職。國民黨新竹市立委鄭正鈐表示，市長被停職，市政不能只維持基本運作，他會全力協助市府爭取中央資源挹注；面對2026新竹市佈局，他責無旁貸，隨時做好為市民打拚的準備。

鄭正鈐表示，高虹安的案件不僅僅影響其個人，更關係到新竹市的整體發展和市民福祉，當前，市政穩定和市民利益應該放在首位。市長雖被停職，但市政不能只維持基本的運作，他會全力協助市府爭取中央資源的挹注，讓新竹市各項建設順利發展。

鄭正鈐也提及，2026年的新竹市佈局黨中央會有考量跟規劃，「我隨時都做好為新竹市民努力打拚的準備，為新竹市的未來貢獻力量，我責無旁貸，勇往直前」。無論面對任何困難，他都會堅定不移地為市民爭取最大的利益，確保新竹市在未來的發展道路上更加穩定繁榮。

對於高虹安在判決後宣布退出民眾黨，國民黨團首席書記長林思銘表示，「OK啊，尊重她個人的選擇」；因為她不退出，對於一向主張清廉執政的民眾黨，也不符合黨對她的期待。 高虹安在停職退出民眾黨後，未來不僅有更大的空間為自己辯護，不要凡事都跟民眾黨有所牽連，對民眾黨也是好的。

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