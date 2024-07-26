高虹安詐助理費判7年4月 過往多位民代被重判高「判刑不算重」

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費46萬餘元，一審被判刑。（資料照）

2024/07/26 14:25

〔記者楊國文／台北報導〕新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費46萬餘元，台北地檢署依貪污等罪起訴高虹安、助理等5人，台北地院認定高涉犯貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪、使公務員登載不實罪，惟考量高虹安無前科、犯罪所得為11萬6514元，今上午僅判她7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴；對照多位詐取助理費的被告刑責，高被判刑並不算重。

貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪是法定刑7年以上之罪，近年來，多位市議員涉詐領助理費均被重判，如嘉義市議員戴寧詐取助理費518萬元，一審被重判10年6月、褫奪公權5年；前新北議員王淑慧以人頭詐助理費300多萬，一審重判9年，二審考量她認罪、繳回犯罪所得，改判5年、褫奪公權5年，今年3月最高法院駁回上訴定讞；北市議員童仲彥詐取助理費近5萬元，一審被判刑7年6月，二審判3年10月，褫奪公權2年；北市議員潘懷宗詐取助理費333萬多元，不過，士林地院考量他坦承犯行、並繳回犯罪所得，輕判2年、緩刑5年、褫奪公權5年。

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北院判決指出，高虹安被認定有詐領犯行和犯意，批評高虹安位居立委要職，負責我國立法等公務，本應廉潔自持，做人民榜樣，竟為增加立委辦公室可運用的零用金，而詐領助理費，敗壞官葴，但考量高無前科、犯罪所得為11萬6514元、犯罪動機等因素，今上午僅判她7年4月徒刑，褫奪公權4年，犯罪所得應沒收。

台北地檢署起訴指出，高虹安自2020年2月27日起至11月止擔任立委期間，每月領立委薪資19萬多元，立院還逐月提供7萬元問政費，其名下存款更達1200萬多元，高卻貪圖小利，以權勢壓榨助理，配合高浮報助理費與加班費。

高還挪用「助理公積金」支付私人開銷的品項，連去髮廊洗頭等費用，都由公積金買單，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪、使公務員登載不實罪，起訴高虹安、前辦公室主任陳奐宇、黃惠玟、助理王郁文、陳昱愷等5人。

北院審理時，高虹安、王郁文不認罪，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷3人坦承犯行。

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