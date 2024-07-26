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首頁　>　政治

柯文哲挺高虹安「沒貪污意圖」 王定宇：藍白面對司法就是雙標

民進黨立委王定宇。（資料照）

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/07/26 17:04

〔記者陳政宇／台北報導〕新竹市長高虹安、國民黨籍立委顏寬恒今（26日）皆因涉貪被判有罪，國民黨聲明支持顏上訴捍衛清白，民眾黨主席柯文哲更表態相信高「沒有貪污意圖」。民進黨立委王定宇批評，藍白面對司法案件就是兩套標準，對政敵是欲除之而後快，面對自己人卻是充滿包容。

高虹安被控於立委任內詐領助理費46萬餘元，北檢依貪污等罪起訴高虹安等5人，台北地方法院今依貪污治罪條例判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。顏寬恒則涉詐領助理費、房屋假買賣、竊占國土等案，台中地院今天依貪污罪判7年10月、偽造文書罪判刑6月得易科罰金，竊占國土無罪，全案可上訴。

對此，王定宇受訪表示，面對民眾黨高虹安和國民黨顏寬恒涉貪，被判處7年以上有期徒刑，民進黨唯一的態度就是勿枉勿縱，不管是面對民進黨自己人、或是藍白陣營人士，根據證據和法律，有罪就重懲、無罪就還人清白，尊重司法的態度一致。

至於藍白陣營的態度，王定宇說，國民黨和民眾黨面對政敵，特別是針對民進黨的相關案件，例如前海基會董事長鄭文燦都還沒起訴，藍白就喊打喊殺；一旦面對藍白自己人，卻是溫柔婉約、充滿包容，包括雲林縣前後任議長涉及綠電貪瀆，新竹縣長楊文科涉貪被起訴，或是宜蘭縣長林姿妙涉貪案。

王定宇直言，藍白面對司法案件就是兩套標準，對待政敵是欲除之而後快，面對自己人卻不敢說半句話，這是先有政治立場、再談司法正義。若政黨是這種雙標態度，要怎麼談司法改革？更不用說要查弊案，人民是不會放心的，呼籲各界人士尊重司法。

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