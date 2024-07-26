高虹安詐助理費判7年4月算輕？ 網分析：童仲彥比較衰吧!

新竹市長高虹安。（資料照）

2024/07/26 16:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費46萬餘元，台北地院今（26日）依貪污治罪條例判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。有網友在PTT發文表示，高虹安與童仲彥比較，高虹安其實判得並不算重。

該網友在《PTT 八卦版》以「46萬判7年4個月 高虹安 血賺」為題，PO文表示「童仲彥 詐領金額5萬，判3年10個月，平均貪1萬判9.2個月；高虹安詐領金額46萬，判7年4個月，平均貪1萬判1.9個月。高虹安血賺，童仲彥比較衰吧！5萬判3年10個月，反觀高虹安判比童仲彥輕9.2/1.9=4.8倍，賺翻了。」

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貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪，是法定刑7年以上之罪，近年來，多位市議員涉詐領助理費均被重判，如嘉義市議員戴寧詐取助理費518萬元，一審被重判10年6月、褫奪公權5年；前新北議員王淑慧以人頭詐助理費300多萬，一審重判9年，二審考量她認罪、繳回犯罪所得，改判5年、褫奪公權5年，今年3月最高法院駁回上訴定讞；北市議員童仲彥詐取助理費近5萬元，一審被判刑7年6月，二審判3年10月，褫奪公權2年；北市議員潘懷宗詐取助理費333萬多元，不過，士林地院考量他坦承犯行、並繳回犯罪所得，輕判2年、緩刑5年、褫奪公權5年。

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