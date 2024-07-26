盧秀燕訪美急返台挨批作秀 溫朗東分析背後動機

台中市長盧秀燕。（資料照）

2024/07/26 16:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風侵台，台中市長盧秀燕在颱風來襲前赴美訪問，又臨時搭機折返，被批在作秀。對此名嘴溫朗東分析盧秀燕的操作後直言「盧秀燕城府深沉，深諳媒體操作之術。」

溫朗東在臉書PO文表示，盧秀燕7月22日至31日訪美十天，剛好避開高虹安及顏寬恒貪汙案宣判日，盧秀燕是下屆國民黨總統候選人呼聲最高者，訪美行具有高度政治意義，照理來說會極其慎重，或有跟美國官員的公開行程，或者會到美國大學或智庫進行演說。然而盧秀燕的行程低調，包括了拜訪在美台商（繼光香香雞、85度C、吃茶三千），拜訪城市中的塔可馬、庫比蒂諾、康他哥斯、聖地亞哥也鮮少台灣在美駐地記者，造成媒體採訪不易。

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溫朗東指出，此一勞師動眾，卻又曝光極低的行程，恰恰公布在高虹安與顏寬恒宣判日定案後（兩案於四五月間確定宣判日）。盧秀燕顯然是要淡化自己跟高顏二人的關係，避免讓民眾產生印象上的連結。

溫朗東續指，盧秀燕前往美國之時，颱風已經成型。盧團隊全員攜帶背心上飛機，似乎想透過網路連線指揮救災，但隨後凱米颱風風勢轉強，盧秀燕逃避宣判日的動機，又被他揭穿，盧秀燕再不回來，就會變成「逃避宣判日，罔顧台中市民遭遇風災」，將嚴重失分。

溫朗東直言，然而在颱風肆虐下，民眾忙著關心災情，盧秀燕的背後動機被掩蓋。藍營及親中媒體默認盧秀燕是藍營最強的總統候選人，集體護航之下，把盧秀燕的「多此一舉」說成「偉大創舉」。

台中市長盧秀燕颱風來襲前赴美訪問，又臨時搭機折返，被批作秀，民進黨政策會執行長王義川當時在社群平台質疑，留在美國的市府團隊和台中應變中心連線，還帶著應變中心標準服裝紅背心，質疑「還繼續演、早就安排好了」，對此盧秀燕表示，「聽不懂他的題目」，強調中央與地方都有規定開應變會議要穿特定背心，她也要求一級主管不分人在海內外，都必須掌握防颱處置。

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