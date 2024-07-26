盧秀燕未PO上班上課訊息 議員江肇國批：為選總統不被罵不敢發

台中今風雨交加，盧秀燕臉書未PO今正常上班上課，迄今未見更新。（圖：擷自盧秀燕臉書）

2024/07/26 10:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風遠離台灣，但影響仍大，台中昨夜到今晨仍風雨交加，但今日須正常上班上課，因台中市長盧秀燕連兩天停班課均有在臉書公告訊息，卻未見今日正常上班上課的訊息通知，臉書停在2天前發文，未見更新，不少人怒批「市長竟消失了」，台中市議員江肇國諷，知道會被灌爆，「為選總統不被罵，連自己作的決定都不敢通知」。

颱風雖已漸離，台中市今日正常上班上課日仍風雨交加，民眾一早冒雨出門，不少人反映風雨中騎車上班遇路樹倒、積淹水、風大難行等險象叢生，怨今天為何不能放颱風假。

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也有人發現盧秀燕臉書停在2天前發布的「25日台中市停班停課」通知，未見今日正常上班上課的訊息發布，讓不少人留言「怕被灌爆」，更有人怒批「市長竟消失了」。

台中市議員江肇國指出，台中上午在尖峰上班上課時刻的風雨，感覺比昨天早上還強，也出現多處淹水災情，但前兩天停班課時，盧秀燕馬上發臉書，昨晚市府決定今日正常上班上課，但她的臉書卻靜悄悄，「可能是知道今天早上風雨交加，會被灌爆」。

江肇國說，盧身為市長，為了選總統不被罵，自己做的決定，連訊息都不敢在臉書通知，要選總統的盧秀燕，持續想的大概是臉書不想再被灌爆，但民眾憤怒只能在她前一天的貼文裡不斷的留言反映心聲。

市議員施志昌也說，昨天就有預報今日豪雨雨量達標，但台中市還是發布正常上班上課，偉大的「市長媽媽」自己要參加活動就延期取消，卻讓市民們冒著風雨危險上班，她真的一點都沒關係。

施志昌說，重點是她不敢在自己的官方臉書發佈正常上班上課資訊，停班課會發文，難道正常上班上課就不需要發文告知市民嗎？「確保市民安全，這就是你的決策」，不覺得盧臉書前幾天的停班停課文案特別打臉嗎？

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