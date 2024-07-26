港都變水都 陳其邁曝盧秀燕有聯絡要支援救災

高雄市長陳其邁透露台中市長盧秀燕致電給他，要來幫高雄救災。（記者黃佳琳攝）

2024/07/26 12:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕凱米颱風造成高雄大淹水，高雄市長陳其邁表示，台中市長盧秀燕有跟他連絡，說要支援救災，但高市府已經跟中央大概盤點了相關的救災的需求，如果有不足的部分，隨時會跟盧秀燕保持聯絡。

由於颱風造成高雄多區大淹水，外界質疑說滯洪池沒有發揮功效，陳其邁解釋，2010年重創高雄的凡那比颱風，最高單日降雨量是867毫米，但高雄昨日雨量高達967毫米，打破過去在平地單日最高雨量紀錄。高雄25個滯洪池，共495萬噸的滯洪量，昨天早上10點左右適逢百年的大潮，大雨加上大潮兩個加起來的作用，造成高雄排水宣洩水量不及，另外19條主要的河川，昨天也全部都是滿水位。

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換句話說，昨天接近中午的時候，高雄市所有的不管是滯洪池，包括相關的區域排水的設計都已經達到飽和點，這個雨量超過飽和點，以楠梓跟仁武為例，就已經超過了200年的防洪頻率，在岡山、橋頭部分也超過了100年的防洪頻率，陳其邁表示，未來城市治水必須因應超大豪雨或乾旱這種極端氣候來做調整。

至於颱風假轉折的問題，陳其邁則說，依照氣象署雨量預測，再對照放假標準，在平地部分臨界值是350毫米，但是氣象署預測大概在340毫米，接近350毫米，昨天晚上他親自到包括梓官、楠梓還有三民區視察後，看到受災戶還在清理家園，才會想說讓市民能夠有更充裕時間能夠做相關善後準備，不然有一些像公寓大樓還在積水，有一些店家商家也有一些相關重建事情，所以才會在昨天晚上9點半再做調整，從全市8區停班課改為全市停班課。

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