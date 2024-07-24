批盧秀燕訪美急返台作秀指揮官接機 王義川：應變中心群龍無首

民進黨政策會執行長王義川。（資料照）

2024/07/24 14:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕颱風來襲前赴美訪問，昨日又臨時決定折返，颱風假決策又大轉彎，被質疑是作秀。對此，民進黨政策會執行長王義川在社群平台表示，台中市災害應變中心昨晚一級開設，結果一級開設的指揮官副市長和副指揮官消防局長連夜風雨前來接機，此時的應變中心呢？群龍無首。

王義川在社群媒體Threads發文表示，依據台中市政府評估，7月24日台中市無風無雨，要上班上課。這部分尊重市府判斷，可是盧秀燕為什麼坐飛機到西雅圖又原機坐回來，說因為市府判斷台中市會進入颱風警戒範圍，妳要回來坐鎮指揮？

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王義川指出，出門前一天在市長室旁的會議室，盧秀燕先預錄你會一個人先回來，團體行程照走的影片，接著原機回程飛機起飛後，台中各媒體開始造神媽媽市長擔心家裡的狀況，急著趕回來，如果你是媽媽市長知道颱風要來，你就不應該硬要出門，再原機回來，浪費市府公帑，然後明天一早通知媒體桃園機場受訪？跟大家宣布台中市明天上班上課，所以我趕回來上班？盧秀燕演過頭了啦！可惜了！

王義川續指，台中市昨天晚上應變中心一級開設，指揮官副市長20:00宣布今天上班上課。此時盧秀燕IG放出星期一早已預錄好要一個人回來的影片，昨天晚上市政府發出通知盧秀燕今天凌晨5點在桃園開記者會，先開完記者會再回台中，結果一級開設的指揮官副市長和副指揮官消防局長連夜風雨前來接機，此時的應變中心呢？群龍無首。

王義川怒批，盧秀燕在乎台北媒體的反應，忘了台中市應變中心一級開設，而指揮官和副指揮官跑來桃園接機！

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