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高虹安一審有罪停職 民間團體續推罷高連署

新竹市長高虹安一審被判有罪停職，民間團體將續推罷高連署。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安一審被判有罪停職，民間團體將續推罷高連署。（記者洪美秀攝）

2024/07/26 15:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安立委期間涉貪助理費一審被判7年4個月，高虹安市長職務即日起停職。由竹科工程師發起的罷免高虹安「風城安心上路」行動也持續進行，罷高團體認為高虹安被判有罪，雖依地方制度法被停職，但停職期間，仍具市長身份，只是由副市長代理，因此還是會續推罷免，目前第一階段提案連署已超過1千封，會趁高虹安的一審宣判有罪結果同步遍地開花推動罷免。

罷高團體提到，高虹安被停職由副市長邱臣遠代理，而邱臣遠是高虹安所任命，雖高虹安被停職，但仍可藉由與副市長的信任關係，影響市府施政，同樣是由民眾黨執政到2026年底。且依地方制度法第78第3項規定：「依第一項規定予以停止其職務之人員，經依法參選，再度當選原公職並就職者，不再適用該項之規定。」

高虹安如果一審被判貪污治罪條例有罪，雖會被停職，但停職期間還是可以參選下一屆市長（雖然民眾黨在其無罪確定前停止她的黨權，理論上是不能提名她參選），如果高虹安當選了就不受停職的限制，還是可以上任，直到貪污治罪條例有罪判決確定，才會被市長解除職務。

但如果停職期間被罷免，則由行政院指定代理市長，也就是市長遭罷免去職，將由行政院指定代理市長，民眾黨將會失去新竹市的執政權。且依公職人員選舉罷免法第92條第1項規定：「罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，亦同。」如果被罷免，高虹安也不能參選下一屆的新竹市長選舉，不像停職期間仍可參選。

高虹安的任期已過1年半，依罷免所需的諸多程序，從連署到投票階段，至少要4至6個月，所以縱使罷免成立，高虹安的任期也不足2年了，依法不會進行補選，會由行政院指派代理市長到2026年原任期屆滿為止。因此罷高團體會繼續推動罷免連署，罷免掉不適任及有罪的市長。

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