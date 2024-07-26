高虹安貪污被判刑 議員楊玲宜：人事動盪頻繁導致施政低迷

新竹市長高虹安（中）在任期1年半的人事動盪頻繁。（資料照）

2024/07/26 16:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安因貪污案一審被重判7年4個月，而高虹安上任1年半，已有多名一級主管請職或被離職，市議員楊玲宜諷這是竹市大逃難！更列舉至今已有10名一級主管或是政務人員離職及調整職務，這樣的人事異動大逃難，已創新竹市政壇新紀錄。

楊玲宜說，高虹安上任後的人事動盪及異動頻繁是其施政低迷及民調吊車尾主因，加上高虹安疲於官司出庭，無心市政且不諳市政之道，都讓市民炸鍋，更突顯高虹安的領導統御能力出現極大危機，且上任後不斷政治操作，導致市政崩壞的結果，除重大建設工程流標，人事異動頻傳，也導致公務員紛請調求去，可說是內憂外患、前院後院都著火。

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楊玲宜列舉竹市府局處長異動大事紀：行政處長謝泊弘（自行請辭/去年1月）、教育處長童鳳嬌（自行請辭/去年8月）、副市長蔡麗清（被離職/去年9月）、文化局長錢康明（被離職/去年9月）、城銷處長林正光（調職/去年9月）、工務處長曾嘉文（調職/今年1月）、發言人徐千晴（自行請辭/今年1月）、行政處長吳皇昇（自行請辭/今年3月）、勞工處長黃錦源（調職/今年3月）、教育處長陳木金（自行請辭/今年5月），累計10人。

楊玲宜指出，人事異動頻繁也導致高虹安的市政難施展，加上近期人事組織編制異動，各局處編制調整，都讓公務員無心辦公，更有科長級公務員寧可調離他縣或調降職位也要離開新竹市，近期上任的教育處長林立生也被爆出在擔任嘉義市府教育處長期間有多項爭議，甚至被監察院糾正，人事動盪不安都導致高虹安的施政受質疑。

楊玲宜也說，高虹安除自己涉貪被判有罪，任內也爆發多項公務員涉貪爭議，像兩線三星警官疑收電玩業者賄款遭收押，交通處有官員及約僱人員遭約談及交保，就連警察局基層派出所也有多達22人遭聲押及交保，另衛生局前科長也因涉貪被起訴仍在押，這些風紀敗壞的難勘市政紀錄已讓市民蒙羞，更是高虹安施政墊底的主因。

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