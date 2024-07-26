高虹安涉貪判刑被停職 王義川爆：不辭新竹市長還能領半薪

民進黨政策會執行長王義川。（資料照）

2024/07/26 18:31

〔記者陳政宇／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪污一審被判有罪，依地方制度法規定停職，今（26日）起生效，職務由副市長邱臣遠代理。民進黨政策會執行長王義川披露，高虹安若沒請辭，停職還有半薪，「你覺得她（高虹安）會放棄嗎？從這一點判斷不會辭職，因為她要領薪水」。

高虹安被控於立委任內詐領助理費46萬餘元，台北地方法院今宣判，依貪污治罪條例判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。內政部透過新聞稿說明，依地方制度法第78條第1項規定，縣、市長涉嫌違反圖利罪以外的貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務；第82條第2項規定，縣、市長停職者，由副縣長、副市長代理。

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王義川今在網路節目「國會特偵組」談及此案，媒體人溫朗東表示，如果藍白要合作，想讓立法院民眾黨團總召黃國昌去選新竹，前提是高虹安必須主動辭職，但高堅持到被判刑最後一刻還不認罪，因此研判主動請辭機率應該不高。

對此，王義川提問，「你知道她（高虹安）請辭跟沒請辭的差別嗎」。溫朗東則推估，請辭會補選。

王義川說明，「不是啦」，她如果沒請辭，她現在被停職還有薪水，半薪，「你覺得她會放棄嗎？所以從這一點判斷她不會辭職」；且高虹安連辦公室的化妝盒都要新竹市政府買，因為高要領薪水，在乎的是這個。溫朗東也說，高可以賭一把，二審會否改判無罪，再試試看。

王義川表示，其實高虹安和民眾黨沒什麼關係了，所以也沒有對不起民眾黨。溫朗東說，高現在主要是跟一些建商財團走得比較近，民眾黨跟她關係比較遠，仍得讓代理市長完成原本的一些政策規劃，否則沒辦法向其支持者或金主交代，故辭職的機率幾乎是不可能。

新竹市長高虹安涉貪污一審被判有罪，依「地方制度法」規定停職。（資料照、本報合成）

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