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520慶賀團歡迎酒會 賴清德：台灣走向民主開放有賴各國支持

準副總統蕭美琴（左起）、準總統賴清德、外交部長吳釗燮於「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」舉杯向貴賓致意。（記者楊堯茹攝）

準副總統蕭美琴（左起）、準總統賴清德、外交部長吳釗燮於「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」舉杯向貴賓致意。（記者楊堯茹攝）

2024/05/19 20:02

〔記者楊堯茹／台北報導〕520總統就職典禮明登場，來自世界各地的慶賀團陸續抵台，外交部今晚（19日）舉辦歡迎酒會。外交部長吳釗燮表示，政權的和平轉移是台灣另一個民主展示；準總統賴清德則指出，未來將在總統蔡英文的深厚基礎上，強化台灣民主並讓經濟更加繁榮，期待台灣發揮關鍵力量維持區域和平，並感謝各國以行動表達對台灣的支持。

外交部長吳釗燮伉儷今晚舉辦「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」，來自世界各國的51團逾500位外賓以及駐台使節齊聚台北賓館，除我各友邦元首伉儷，也包括前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）、前AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）以及AIT現任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人，準正副總統賴清德、蕭美琴也到場致意。

賴清德致詞時表示，感謝各國貴賓不遠千里前來祝賀，以堅定行動表達對台灣的支持；他也強調，台灣這幾十年來，政治從專制走向民主、經濟從未開發走向開放，演變成多元價值的社會，這固然是台灣人民努力打拚的結果，這也是世界各國長期以來對台灣支持的成果。

他續指，未來將與蕭美琴共同努力，在總統蔡英文過去8年的深厚基礎以及民主的道路上，持續壯大台灣並走向世界，除持續深化台灣民主，也讓經濟更加繁榮，同時發揮關鍵力量以維持區域穩定，並期待新政府不管在區域和平、經濟發展以及國際參與上，都能持續獲得各國的力挺。

吳釗燮則表示，台灣一月在中共脅迫下依然完成民主程序，向世界證明，台灣確實是台灣人民引以為傲的民主燈塔；明天台灣將在賴清德的領導下開啟新的篇章，政權的和平轉移是台灣另一個民主展示；期與志同道合的國家加強合作，共同維護自由開放的印太地區，維護民主、自由、人權、法治的普世價值。

外交部長吳釗燮於「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」致詞。（記者楊堯茹攝）

外交部長吳釗燮於「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」致詞。（記者楊堯茹攝）

副總統、準總統賴清德於「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」致詞。（記者楊堯茹攝）

副總統、準總統賴清德於「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」致詞。（記者楊堯茹攝）

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