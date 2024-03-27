高虹安涉貪案最關鍵證人！今首名傳喚 「兔姐」黃惠玟

時任高虹安立委辦公室行政主任黃惠玟（白衣）。（資料照）

2024/03/27 06:07

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安涉詐領立委助理加班費46萬30元案，台北地方法院審理中，今日進入詰問證人階段，將先後傳喚8名證人，打頭陣的是負責高辦財務的同案被告、高辦前行政主任黃惠玟（小兔、兔姐），對於證明高虹安知不知情、是否授意與下決定、有無挪為私用，小兔的證詞最具關鍵性。

由於黃惠玟偵查時即已全盤認罪，直指是接受高虹安指令浮報加班費「報好報滿」，再要求助理繳回部分加班費當作辦公室零用金，黃還說自己也根本不想繳回加班費，而其他助理繳回的對口都是黃。

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因此在4名助理共犯中，小兔的證詞與高虹安最具「敵性」，2人之間如何運作公積金制度至為關鍵，攸關有無犯意聯絡，因此合議庭將黃惠玟安排在證人第一棒，以免受其他人說法影響。

高虹安立委任內主導要求行政主任黃惠玟將助理酬金、加班費申報至上限，酬金浮報8萬多元，加班費浮報54萬多元，扣除助理獎金及公務支出後，檢方認定高虹安共詐領46萬30元，4名主任級的助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文（公衛文）列為共犯；高虹安、王郁文否認犯罪，另3人皆於偵查中認罪。

合議庭決定依序傳喚8名證人，包括5名被告互為證人，今上午由黃惠玟打頭陣，4月10日全日陳奐宇、陳昱愷、高虹安，4日17日上午王郁文分別作證。

另3名非被告的證人，包括高虹安的前男友李忠庭，以及前助理吳達偉（Z9）、私聘助理蔡維庭，安排於4日17下午、5月15日上午詰問。

若證人詰問進度未變化，則暫定5月22日全天、5月29日進行提示證據、論告、言詞辯論程序，預計最快7月宣判。

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