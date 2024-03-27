疑食物中毒1死3危急 檢警查扣「寶林茶室」監視器等保全證據

食藥署26日晚間主動派員稽查。（取自王必勝臉書）

2024/03/27 09:16

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室」疑似食物中毒案，事態持續擴大，繼出現1名顧客死亡後，台北醫學大學附設醫院也傳出有2例相關個案在加護病房搶救中，情況危急。台北地檢署今表示，昨晚（26日）指派民生專組檢察官陳昭蓉指揮偵辦，今凌晨指揮台北市信義警分局、北市刑大赴寶林茶室現場蒐證，已查扣監視器等相關證物，以保全證據，後續將釐清有無下毒等犯罪的可能。

北檢今發新聞稿指出，近日台北市信義區某百貨公司內的寶林茶室餐廳，發生疑似多位民眾食用餐點後，陸續因身體不適而就醫、住院或死亡案件，北檢就此甚為重視，於26日晚上指派民生專組檢察官陳昭蓉指揮偵辦，並於今（27）日凌晨12時許，親赴餐廳現場，指揮北市信義警分局、刑事警察大隊，會同衛福部食品藥物管理署、台北市政府衛生局等單位及餐廳業者進行蒐證，已查扣相關證物，保全證據，後續將儘速進行相關調查，以釐清可能涉及之不法情事。

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根據台北市衛生局彙整資料，除了新北市衛生局通報的2例個案，其中1人死亡。台北市也接獲新光醫院、三軍總醫院、台北醫學大學附設醫院、台北馬偕醫院通報4例個案，以及民眾陳情3人，其中1人到萬芳醫院急診，主要症狀多為噁心、嘔吐、倦怠等。不過，據本報記者掌握消息，目前光是北醫附醫就有2例個案均在加護病房搶救中，情況十分危急，知情人士坦言病況看起來很不妙。另外，新光醫院個案，裝葉克膜搶救中。

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