為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

疑食物中毒1死3危急 檢警查扣「寶林茶室」監視器等保全證據

食藥署26日晚間主動派員稽查。（取自王必勝臉書）

食藥署26日晚間主動派員稽查。（取自王必勝臉書）

2024/03/27 09:16

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室」疑似食物中毒案，事態持續擴大，繼出現1名顧客死亡後，台北醫學大學附設醫院也傳出有2例相關個案在加護病房搶救中，情況危急。台北地檢署今表示，昨晚（26日）指派民生專組檢察官陳昭蓉指揮偵辦，今凌晨指揮台北市信義警分局、北市刑大赴寶林茶室現場蒐證，已查扣監視器等相關證物，以保全證據，後續將釐清有無下毒等犯罪的可能。

北檢今發新聞稿指出，近日台北市信義區某百貨公司內的寶林茶室餐廳，發生疑似多位民眾食用餐點後，陸續因身體不適而就醫、住院或死亡案件，北檢就此甚為重視，於26日晚上指派民生專組檢察官陳昭蓉指揮偵辦，並於今（27）日凌晨12時許，親赴餐廳現場，指揮北市信義警分局、刑事警察大隊，會同衛福部食品藥物管理署、台北市政府衛生局等單位及餐廳業者進行蒐證，已查扣相關證物，保全證據，後續將儘速進行相關調查，以釐清可能涉及之不法情事。

根據台北市衛生局彙整資料，除了新北市衛生局通報的2例個案，其中1人死亡。台北市也接獲新光醫院、三軍總醫院、台北醫學大學附設醫院、台北馬偕醫院通報4例個案，以及民眾陳情3人，其中1人到萬芳醫院急診，主要症狀多為噁心、嘔吐、倦怠等。不過，據本報記者掌握消息，目前光是北醫附醫就有2例個案均在加護病房搶救中，情況十分危急，知情人士坦言病況看起來很不妙。另外，新光醫院個案，裝葉克膜搶救中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
寶林茶室用餐2天後身亡 三重上班族遺體將二度相驗釐清
2024/03/27 07:01

寶林茶室用餐2天後身亡 三重上班族遺體將二度相驗釐清
獨家》寶林茶室案有擴大趨勢 2例在北醫加護病房搶救
2024/03/27 06:59

獨家》寶林茶室案有擴大趨勢 2例在北醫加護病房搶救

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
寶林茶室疑食物中毒再延燒 累計通報9例
2024/03/27 06:02

寶林茶室疑食物中毒再延燒 累計通報9例
寶林茶室信義A13用餐疑食物中毒 1死3危急
2024/03/27 05:30

寶林茶室信義A13用餐疑食物中毒 1死3危急

國人最愛平衡基金 這檔本月績效最讚
寶林茶室疑食物中毒釀1死 北市衛生局又接獲3人不適通報
2024/03/26 19:30

寶林茶室疑食物中毒釀1死 北市衛生局又接獲3人不適通報
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播