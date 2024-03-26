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高雄警破「千歲團」賭場 長輩拄著拐杖也要來賭

警方搗破藏身民宅千歲團賭場，甕中捉鱉逮22人送辦。（讀者提供）

警方搗破藏身民宅千歲團賭場，甕中捉鱉逮22人送辦。（讀者提供）

2024/03/26 10:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方搗破楠梓區1處藏身民宅千歲賭場，昨晚趁陳姓負責人外出買飲料入內查緝，賭客不知是警察上門，還以為是賭客要加入戰局，警方當場甕中捉鱉逮22人，賭客幾乎都是長輩，加起來破千歲，警詢後將陳男依賭博罪嫌移送法辦，賭客21人依社維法裁罰9000元。

楠梓警分局執行清源專案3.0，清查社區不法場所，發現德信街1戶民宅出入複雜，距離翠屏所約500公尺，高市警局靖紀小組也接獲情資，掌握流動賭場流竄到此，聯手埋伏蒐證調查，懷疑裡面暗藏賭場。

警方昨晚見時機成熟，持搜索票前往查緝，警方趁陳姓負責人外出買飲料的機會，衝入賭場逮人，賭客們忙著下賭注，渾然不知警察上門，還以為是賭客要加入戰局。

警方當場查扣賭資6900元，以及紙質天九牌、骰子等賭具，查獲賭客21人，幾乎都是長輩，年紀最大賭客是79歲，還有行動不便長輩拄著拐杖來賭，全部加起來破千歲，堪稱是千歲團。

年紀最小的賭客是33歲鍾姓工人，下班從屏東騎車來楠梓賭博，可說是賭性堅強，他辯稱愛賭忍不住；還有賭客繳不出罰款9000元，通知家人來繳錢才能回家。

警方勸賭客不要賭博，強調賭博是違法行為，賭客卻辯稱小賭怡情，不會影響生活，令警方苦笑不得。

警方查獲陳姓負責人（36歲），涉嫌以賭博為業，承租民宅經營賭場，曾被抓過2次，還是惡習不改，他辯稱這是第一天，警詢後將他依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，另賭客21人依社會秩序維護法裁罰9000元。

警方搗破藏身民宅千歲團賭場，甕中捉鱉逮22人送辦。（讀者提供）

警方搗破藏身民宅千歲團賭場，甕中捉鱉逮22人送辦。（讀者提供）

警方搗破藏身民宅千歲團賭場，甕中捉鱉逮22人送辦。（讀者提供）

警方搗破藏身民宅千歲團賭場，甕中捉鱉逮22人送辦。（讀者提供）

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