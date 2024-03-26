涉拿不實發票核銷研究計畫詐396萬 台科大教授黃兆龍等10人遭起訴

台科大教授黃兆龍。（照片擷取自台科大官網）

2024/03/26 10:47

首次上稿 09:58

更新時間 10:47（新增：圍標案外案）

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣科技大學營建工程學系教授黃兆龍，受科技部前身的國科會等政府機關及學校委託進行研究，涉嫌以不實發票核銷研究計畫業務費396萬餘元，台北地檢署今依詐欺等罪，將黃兆龍及其助理湯采潔，以及涉嫌開出不實發票的廠商偉盟實業負責人林素鋒等10人起訴。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，2008年至2020年間，黃兆龍等人分別受國科會等機關委託，辦理營建工程相關的研究計畫，涉嫌以不實發票向校方報銷研究計畫經費，金額總計396萬餘元。

檢方調查，林素鋒的胞姊就讀台科大營建所期間，曾擔任過黃兆龍的研究助理，黃兆龍也曾提供林素鋒技術諮詢，林素鋒基於這層情誼，遂同意黃兆龍的請求，以旗下的偉盟等公司，配合黃兆龍開立不實的發票憑證，使黃兆龍得以核銷研究計畫經費。

起訴書指出，黃兆龍詐領研究計畫經費的管道，由林素鋒先匯款至黃兆龍助理湯采潔的帳戶，之後再提領現金給黃兆龍，用於支付黃兆龍的零用金、黃兆龍配偶及湯采潔的勞退基金、勞保費、健保費、申請專利費、出國費用、實驗室電話費等私人支出。

檢方偵辦黃兆龍詐領研究經費一案期間，另查出廠商涉嫌圍標行政院原子能委員會核能研究所、國防部陸軍司令部陸軍後勤指揮部等標案的案外案。

曾提供不實發票給黃兆龍核銷研究經費的高擎企業負責人吳漢龍等廠商，於2010至2015年間，另曾參與核研所、交通部公路總局、台電綜合研究所、台北科技大學及陸軍後勤指揮部等多件公開招標採購案，吳漢龍及可造企業負責人程雲鵬、贊誠企業實際負責人鄭文益等6名廠商，涉嫌參與圍標，另被依違反政府採購法等罪起訴。

被廠商圍標的標案，包括核研所「全自動壓汞式孔隙分析儀」、「力學實驗室實驗儀器與校正設備」、「熱水力耦合非破壞檢驗設備」；交通部公路總局材料試驗所「車轍輪機試驗儀」；台電綜合研究所「超高壓泵1臺」；台北科技大學「貴重金屬及礦物洗選設備1台」；陸軍後勤指揮部「敲擊回音儀等8項」；健行科技大學「土木系恆溫恆濕機」等多件公開招標採購案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法