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首頁　>　社會

獎金再累積！4/26 大樂透、今彩539頭獎均摃龜

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

2024/04/26 22:15

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月26日開獎的第113000101期今彩539頭獎、第113000047期大樂透均摃龜。

第113000047期大樂透中獎號碼「13、21、22、26、33、34，特別號：45」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得130萬9299元；參獎共26注中獎，每注可得3萬5296元；肆獎共68注中獎，每注可得1萬962元；伍獎共1478注中獎，每注可得2000元；陸獎共1919注中獎，每注可得1000元；柒獎共19333注中獎，每注可得400元；普獎共27497注中獎，每注可得400元。

第113000047期49樂合彩中獎號碼為「13、21、22、26、33、34」，四合4注中獎，可得20萬元；三合共128注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3229注中獎，每注可得1250元。

第113000101期今彩539中獎號碼為「10、14、25、31、36」，頭獎摃龜；貳獎共151注中獎，每注可得2萬元；參獎共5301注中獎，每注可得300元；肆獎共62560注中獎，每注可得50元。

第113000101期39樂合彩中獎號碼為「10、14、25、31、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共136注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5844注中獎，每注可得1125元。

第113000101期3星彩中獎號碼為「210」，壹獎共121注中獎，每注可得5000元。

第113000101期4星彩中獎號碼為「1903」，壹獎共52注中獎，每注可得5萬元。

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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