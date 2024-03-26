夫回家驚見臥房冷氣下躲男人 妻辯「修冷氣」法官駁回求償

簡女與林男辯稱，當時正在維修冷氣，台中地方法院認為兩人衣著完整，無證據顯示不正當往來，駁回丈夫張男之訴。（記者張瑞楨攝）

2024/03/26 10:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓男子於2022年4月28日下午1時許提早回家，驚見主臥房外的露台冷氣下方，躲藏一名陌生男人，他認為是簡姓妻子帶回家偷情的小王、野男人，提告2人索賠100萬元，兩人都異口同聲辯稱，是在維修主臥房的冷氣，台中地方法院法官則認為，當時兩人衣著整齊，張男提出的錄影，也沒拍到兩人有親密之舉，且當時是白天，是一般人正常活動時間，難以認定兩人有染，駁回張男之訴，可上訴。

判決書指出，張男於上述時間返家時，見車庫門打不開，他感到奇怪，一進入家門，妻子簡女就質疑他，「不要疑神疑鬼好不好？自己在外面找小三，你還要疑神疑鬼是不是？」，張男還是起疑，在房內四處查看，果然見2樓主臥室露台的冷氣下方，躲著陌生的林姓男子，林男躺在地板與冷氣之間的空間，張男又見簡女想帶走林男而阻止，雙方發生拉扯衝突，夫妻兩人互告傷害罪與強制罪，簡女不起訴，張男則以強制未遂罪（阻撓簡女與林男離去未遂）判處拘役20日，得易科罰金2萬元確定。

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張男向台中地方法院控告簡女與林男，以兩人有不正當交往，侵害他的配偶權等理由，向2人索賠100萬元。

簡女答辯說，丈夫張男於5年多前外遇，對她訴請離婚，還對她提出民事與刑事告訴，被法官駁回後，丈夫不再給她家庭生活費用，事發當日她請林男幫忙檢修電風扇、冷氣、熱水器，因擔心丈夫張男借題發揮胡亂提告，因此未事先告知丈夫，當日丈夫張男返家時，林男是在檢修冷氣機。

林男也異口同聲說，他與簡女是同事，簡女得知他略懂家電簡易維修，請他幫忙檢修家中損壞的電風扇、冷氣、熱水器，張男返家時，他正在主臥室陽台外側牆冷氣下方，檢視冷氣管路、主機冷媒管、外牆恆溫棉套，突然聽到張男怒喊「這裡有一個人！」，他隨即起身查看，發現張男與簡女正在爭執，他尷尬萬分，他與簡女並無侵害張男配偶權的行為。

台中地院則認為，當天簡女與林男衣著整齊，張男提出的錄影等證據，並無拍攝到兩人有親密、逾越男女正常社交分際的行為，且當時並非晚間，而是白日，兩人都宣稱是維修冷氣，難以認定兩人在屋內獨處，有有何逾越之舉，據此駁回張男之訴，可上訴。

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