下訂韓國休旅車等1年仍配不到車 車主氣炸告原廠賠9倍只拿回訂金

黃姓男子訂了一輛163.9萬的Kia休旅車SORENTO，苦等1年拿不剄車怒告原廠違約。（資料照）

2024/04/27 08:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子2021年12月底向韓國車廠Kia訂了1輛休旅車，業務員原本承諾隔年2月可以交車，但黃男等到2022年12月底仍沒配到車，他提告求償27萬餘元，但法官認為，車廠受武漢肺炎和烏俄戰爭影響導致延遲交付，算是不可歸責的因素，因此僅判車廠返還3萬元訂金。

判決指出，黃姓男子花了3萬元向Kia訂了1輛163.9萬的休旅車SORENTO時，雙方訂車合約中雖然載明預定交車日為「111年吉月吉日，依到港日為主」，但當時業務員有告知缺車，最快隔年2月才能交車。

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黃男等到2023年12月底，韓國原廠仍以缺車為由遲延交付車輛，黃男發現，原廠於2023年12月6日對外公告，將逐步停產該車款，並決議不再分配該車款給黃男，黃男氣炸，認為原廠違反合約，提賠要求賠償27萬餘元。

高雄簡易庭審理時，台灣車廠表示，他們只是在台經銷商，對於韓國原廠配給車款、數量及船運期程均無權置喙，且2022年起更因疫情嚴峻、戰爭、車用晶片短缺及供應鏈中斷等因素影響車款生產，因此無法交車不能怪罪車廠。

法官認為，原廠已於2022年7月7日發布聲明，說明車款因受疫情導致原物料短缺、供應鏈不穩及烏俄戰爭影響等因素影響，導致缺料問題雪上加霜，可見車用晶片短缺等因素牽動汽車產能，影響效應衝擊全球，並非無獨有偶發生於韓國車廠，且國際戰事爆發並非雙方訂契約時所能預料，因此不能把無法交車的過錯歸究車廠，但因雙方合約無法履行，判車廠應返還3萬元訂金給黃男，可上訴。

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