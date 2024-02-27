人妻偷吃同事讚「喜歡你射完的表情」 綠帽夫憤提告 法官判賠

妻子劈腿男同事，還留下鹹濕對話，讓綠帽夫氣炸。示意圖，圖中人物與新聞無關。（法新社）

2024/02/27 23:31

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園一名男子無意中發現妻子劈腿男同事，且雙方對話內容露骨鹹濕，妻子還說「喜歡你射完之後的表情」看了相當幸福。事件曝光後，男子提起離婚之訴，並向2人求償百萬元。經桃園地院審理，判妻子與男同事連帶賠償30萬元為適當，全案可上訴。

據了解，男子2013年與妻子結婚，膝下育有2子女，他某天用筆電發現妻子沒有登出LINE，並看到妻子與男同事的一連串曖昧對話，婚外情就此東窗事發。男子隨後傳訊與妻子對質，儘管對方坦認不諱，男子仍憤而提出離婚，並提告2人求償100萬元。

請繼續往下閱讀...

對此，妻子聲稱，她與丈夫感情不睦，且屢次遭到男方情緒勒索，她之所以會罹患憂鬱症也是男方害的；另外，男同事坦言，其實自己知道該女正在談離婚，但同時堅稱，自己與該女只是朋友，只有一次因喝醉酒才會發生性行為，請求法官酌減賠償金額。

儘管如此，桃園地院法官調閱對話紀錄發現，內容露骨又鹹溼，女方曾說「你...跟我做愛還滿意嗎」、「感覺我身體還記得你放進去的時候」、「我喜歡你射完之後，那幸福的表情」；男同事也回應「我又開始對你產生幻想」、「是我太衝動，不懂得克制……」等情話。

法官因此認為，從對話記錄可得知，男女雙方除了會討論性行為過程外，還會多次向對方提到再從事性行為的慾望，與辯解因「喝醉酒才會發生性行為」說法不符；此外，不論夫妻生活、感情狀態為何，只要婚姻關係存在，就不得有第三人介入，故判2人需連帶賠償30萬元為適當，全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法