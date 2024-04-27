南三段連傳2起登山意外 女山友摔傷骨折一行11人受困待救

南三段地勢險峻，南投縣消防人員冒險上山展開救援勤務，示意圖。（資料照，南投縣消防局提供）

2024/04/27 09:30

〔記者謝介裕／南投報導〕天雨加上餘震不斷，「南三段」昨（26）日連傳2起登山意外，其中11人組成的登山團中有1位劉姓（57歲）女山友摔傷骨折，惟因天候不佳，奧援的直昇機被迫折返，南投縣消防局除了先派遣地面救援人員沿信義鄉郡大林道徒步深入外，也期許天氣能轉好，以利直昇機從空中協助救人脫險。

南投縣消防局表示，南三段與馬博橫斷、奇萊東稜及干卓萬山，同為百岳縱走的4大障礙路線，其中，南三段深入中央山脈偏遠山區，全程超過3000公尺的高山至少10座以上，加上未被劃入國家公園範圍，困難度遠超過上述3條路線，在山岳界有「終極縱走路線」之稱。

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昨下午近4點，南投縣消防局接獲通報，有4人組成的登山團在沿郡大林道下山途中，因遇到豪大雨來襲，被淋濕後有失溫之虞，加上郡大林道1.8K因雨出現大規模崩坍落石，致林道受阻接駁車無法開進來而受困其中，還好最後林業單位提供位於林道23K的工作站，讓其脫下淋濕衣物並過夜休息，也才解除失溫危機。

隨後，昨夜7點左右，又接獲11人組成的登山團報案，指稱來到信義鄉無雙溫泉山域時，有1名女山友不慎摔落邊坡，雖已被隊員合力救起，但手腳有擦挫傷、骨折等情形，南投縣消防局考量當下天色昏暗不宜貿然上山，今日一早即請求空勤直昇機協助將救援人員空運越過郡大林道崩坍區的36K停機坪後，再展開救援勤務，惟因天候不佳，能見度太低而未能成行。

由於救援勤務不容耽誤，南投縣消防局遂先指示信義當地消防人員攜帶各項救護裝備上山展開救援行動，惟因距離傷患所在的無雙溫泉山域至少須兩天路程，因此另有一組人馬待命，一旦天候許可，便透過直昇機空運方式深入山區，盼藉此陸空因應措施與老天爺搶時間，希望能平安將人救出。

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