玩命？5天獨攀南二段、南三段 獲救山友登山表驚呆眾人

救援人員護送在南三段迷路的山友（中），準備上空勤直升機。（南投縣消防局提供）

2024/02/17 16:51

〔記者謝介裕／南投報導〕獨攀南三段失聯2天的36歲王姓男子，透過生火狼幸運被搜救人員找到，今日透過空勤直升機，已在中午被順利救下山，所幸僅身體較為虛弱無生命危險，但消防局發現，王男竟打算以5天挑戰困難度極高的南二段及南三段，連資深的消防人員也吃驚表示，簡直是拿生命在開玩笑，實在不可取！

玉山國家公園管理處副處長邦卡兒、海放南是布農原住民，也擁有30多年登山經驗，他建議民眾攀登南二段或南三段的行程，最好能安排一週左右的時間，且出發前務必注意天氣變化，並做好各項風險評估，才是確保登山安全之道。

請繼續往下閱讀...

王姓山友獨攀丹大、南三段，原定14日從郡大林道下山，惟當晚遲歸失聯，親友15日中午通報救援，南投縣消防局獲報，請求直升機先吊掛人員入山搜救，昨在山區熱心的空拍山友協助下，指稱曾見過王某的帽子與生火狼煙，經搜救人員往失聯熱區搜索，幸運在南三段南投縣信義鄉無雙部落找到人，今天中午已被順利救下山。

南投縣1名擁有20多年山難救援經驗的林姓消防員說，「南二段」路程主要在中央山脈主脊上縱走，沿途百岳名山達10座之多，而「南三段」困難度更高，全程超過3000公尺的高山至少10座以上，而在山岳界有「終極縱走路線」之稱。

一般而言，從南投縣攀登「南二段」多半從玉山國家公園信義鄉東埔一鄰入山；「南三段」則是從信義鄉郡大林道入山，但此次獲救的王姓山友卻是從丹大林道入山，這是他前所未見的。

其次，丹大林道還可容許汽機車協助幫忙載送時，從登山口到海拔標高2980公尺的七彩湖，約須4個半小時，但王男的行程表卻標示登山時間為6小時，且他全程徒步未借助任何工具，也預計在6小時內達標，難道連晚上也漏夜在趕行程？

針對消防救援人員的疑慮，被救下山的王男不否認，但高山夜間並無照明設施，僅能靠頭燈指引路徑，更增添登山危險性，也才衍生迷路意外，還好最後仍平安獲救，可說是不幸中之大幸。

南投縣消防局指出，山林開放後，登山儼然已成全民運動，惟部分民眾在享受大自然及山川洗禮之餘，也出現追求第1名、快速王或創紀錄等異常現象，也是登山意外頻傳的主因，今年春節從大年初一迄今（17日）止，玉山園區、南二段及南三段發生的登山意外共有7件，並造成1人死亡，再度提醒民眾，爬山一定要「量力而為」，切莫為了爭奪莫須有的頭銜，做出危險的行為。

王姓山友平安獲救後，其安排5天挑戰南二段及南三段的緊密登山行程，引發外界關注。（記者謝介裕翻攝）

南三段南投縣信義鄉無雙部落路段地勢險峻，南投縣消防局救援人員冒險穿越。（南投縣消防局提供）

南三段南投縣信義鄉無雙部落路段地勢險峻。（南投縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法