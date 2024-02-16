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命大！南三段獨攀山友失聯2天 遺留帽子、升狼煙幸運獲救

獨攀南三段的山友（右二）迷途失聯2天，南投縣消防局在空拍山友熱心協助下順利找到人。（南投縣消防局提供）

獨攀南三段的山友（右二）迷途失聯2天，南投縣消防局在空拍山友熱心協助下順利找到人。（南投縣消防局提供）

2024/02/16 21:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕36歲王姓山友獨攀丹大、南三段，原定14日從郡大林道下山，惟當晚遲歸失聯，親友15日中午通報救援，南投縣消防局獲報，請求直升機先吊掛人員入山搜救，今在山區熱心的空拍山友協助下，指稱曾見過王某的帽子與生火狼煙，經搜救人員往失聯熱區搜索，幸運找到人，失聯2天的王某，命大僅身體虛脫，預計明天（17日）由空勤直升機接下山。

消防局表示，王某10日獨自從南投丹大林道入山，途經七彩湖、東郡大山，再沿著南三段路線，14日從郡大林道下山，沿途疾行，登山行程相當緊湊，不料14日晚間，王某女友開車到郡大林道卻等不到王某下山，隔天中午家屬便報案救援。

當時獲報得知，王某失聯前手機只剩5％電力，通訊斷點則在無雙部落與亞力士營地間，為爭取救援時效，當天就請求空勤直升機，將搜救人員載往王某失聯的無雙部落附近搜索，並同步尋求空拍好手協助在山區進行無人機空勘。

巧合的是，今聯繫上一名賴姓空拍好手，人正好就在無雙部落山域，經進一步詢問，賴還在昨天發現疑似王對外求援的狼煙，今早還撿到王的帽子，經向家屬確認帽子確實為王某所有後，上午搜救人員全力下切溪谷往狼煙方向搜索，避免在山區「大海撈針」。

近午順利尋獲迷路的王某，惟其已迷途2天，身體十分虛弱，所幸迷路後就在原地待援，傍晚在搜救人員協助下先在無雙部落紮營，明早將請求空勤直升機接載下山。

消防局則呼籲，獨攀危險性高，登山宜結伴同行，若發生意外才有人可照應，否則恐傷亡難測，也會增加社會搜救成本，並使搜救人員疲於奔命，在山區發生意外，可利用衛星電話或手機撥打119或112求救。

獨攀南三段的山友迷途失聯2天，在山區的空拍山友拾獲失聯者的帽子。（南投縣消防局提供）

獨攀南三段的山友迷途失聯2天，在山區的空拍山友拾獲失聯者的帽子。（南投縣消防局提供）

獨攀南三段的山友迷途失聯2天，在山區的空拍的山友熱心協助空勘搜索。（南投縣消防局提供）

獨攀南三段的山友迷途失聯2天，在山區的空拍的山友熱心協助空勘搜索。（南投縣消防局提供）

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