毒蟲假釋幫媽媽小吃攤端麵掩人耳目 面臨無期或10年以上徒刑

警方循線將涉嫌販毒鄭男查緝到案。（警方提供）

2024/03/26 12:15

〔記者許國楨／台中報導〕苗栗縣鄭姓男子從年經時就染毒，至今年過半百索性幹起販毒勾當，假釋期間在媽媽小吃攤幫端麵掩人耳目，仍被台中市刑大掌握查獲，起出大麻及海洛因等毒品，檢方也在近日偵結起訴，而鄭男從被逮捕、羈押、起訴、延押到服刑「一票玩到底」，除販毒重罪還得面對殘刑，人生下半場恐難逃牢獄之災。

台中市刑大偵八隊長曾朝顯今天說明案情指出，該隊去年間偵辦毒品案，溯源在苗栗縣查獲毒販張姓男子到案，經擴大追查，發現50歲鄭姓男子也共同參與，立即對其進行跟監及蒐集犯罪事證，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，查出鄭男從年輕就吸上吸毒惡習，多年前因毒品案入監服刑，2年前才假釋出獄。

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但鄭男仍不思悔過，假釋期間竟與友人合謀，多次共同販賣第二級毒品牟利，且平日在媽媽經營的小吃攤幫忙端麵，藉此掩人耳目，經數名與他已完成毒品交易藥腳指證，警方認販毒事證明確，循線在苗栗縣頭份市將其查緝到案，並在住處起獲大麻（560公克）、海洛因（8公克）、安非他命（74公克）、電子磅秤、分裝袋一批等贓證物。

警方訊後將鄭男移送苗栗地檢署偵辦，法院裁定羈押，檢察官也在近日偵結，以違反《毒品危害防制條例》販賣毒品罪嫌起訴在案後，苗栗地院接押，鄭男將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金重刑。

台中市刑大呼籲，勿因一時好奇持有或施用各類毒品，嚴重戕害身心，警方對於毒品犯罪「絕對零容忍」態度，將持續強化查緝作為，另民眾如發現不法，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發協助破案及檢舉獎金。

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警方查扣大麻、海洛因及安非他命等證物。（警方提供）

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