豪宅毒窟冒名觀光發展協會 月租漲到8.5萬 趕不走

台南市第四警分局昨天凌晨在安平區攻堅一處掛著「觀光協會」招牌，實則是毒窟的豪宅。（民眾提供）

2024/03/23 05:30

常找里長發物資做愛心

〔記者王捷／台南報導〕台南市第四警分局昨天凌晨到安平區一間豪宅透天厝搜索，逮捕主嫌施姓男子在內的五人、查扣六十多公克K他命毒品，該處掛上「觀光發展協會」招牌，還時常找里長發放物資做愛心，實則是假冒觀光協會來掩護毒窟，涉嫌暗中在豪宅內販毒、開毒趴；警方蒐證半年，終於瓦解這座毒窟，施男落網後承認持有K毒。

出入複雜 無立案登記

這間透天豪宅市價近四千萬元，代銷公司買下後出租給此一「觀光發展協會」，施男是協會主要負責人，協會成員還打著做愛心的名義，找里長送愛心物資、合照PO臉書，實際上疑涉販毒勾當。警方追查，此一協會一到晚上，人員進出複雜，還有可疑的「塑膠味」，經向台南市社會局查證，發現該協會根本未立案登記。

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房東也喊苦 求助警方

警方為了制止協會涉嫌的「假愛心、真販毒」行徑，先會同社會局把「協會」招牌拔掉，但還是趕不走他們，找來房東詢問，才知道房東也是苦主。

房東表示，一開始根本不曉得「協會」是不法份子組成，看臉書都有正常運作，後來發覺不對勁，想把房客趕走，還刻意提高房租，漲到一個月八萬五千元，但對方二話不說，仍拿錢出來付租；房東說，很想趕走租客，但不知道該怎麼辦，希望警方幫忙。

附近鄰居說，出入該宅的年輕人常穿著黑衣，不知做什麼工作，一般店家也不敢跟這個觀光發展協會打交道，而且一到晚上人車進進出出，影響當地生活品質。

南市警第四分局育平派出所鎖定協會蒐證後，特別拜託檢察官聲請夜間搜索，經台南地院核准，警方昨天凌晨三點多發動搜索，在屋內查扣三級毒品K他命六十多公克，將現場四名男子和一名被帶出場的酒店小姐，總共五人帶回。

警方對五人初步驗尿結果，尿液均呈毒品陽性反應，施男承認持毒，全案詢後移送台南地檢署偵辦；警方將持續溯源追查毒品上游來源及吸毒下線，也允諾房東會將「協會成員」全部趕走。

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